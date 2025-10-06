Σμαράγδα Καρύδη για το reunion του «Παρά Πέντε»: Θα είναι κάτι επετειακό και σπονδυλωτό με στοιχεία μυθοπλασίας και μη
Θα πατήσουμε πάνω στις ιδέες του κοινού αλλά θα κάνουμε και δικά μας πράγματα, συμπλήρωσε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από την προβολή της σειράς «Στο Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη, με το reunion να βρίσκεται στα σκαριά. Η Σμαράγδα Καρύδη που ήταν μία εκ των πέντε πρωταγωνιστών αποκάλυψε ότι θα πρόκειται για ένα σπονδυλωτό επεισόδιο με στοιχεία μυθοπλασίας και μη και επετειακό χαρακτήρα, που θα προβληθεί κοντά στην περίοδο των εορτών.

Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μοιράστηκε μερικές πληροφορίες για το reunion: «Για το Παρά Πέντε θα κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να σας πω πολλά και ο λόγος δεν είναι ότι σας κρατάω μυστικά. Ξέρω πάνω-κάτω τι θα κάνουμε αλλά δεν μπορώ να τα προδώσω όλα. Θα είναι ένα επετειακό εκεί κοντά στις γιορτές. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό. Θα τα μάθετε σύντομα».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι θα στηριχτούν στις προτάσεις του κόσμου. «Θα πατήσουμε πάνω στις ιδέες του κοινού αλλά θα κάνουμε και δικά μας πράγματα. Θα είναι ένα σπονδυλωτό και με fiction και με μη-fiction πράγματα, θα δείξει λίγο τους χαρακτήρες. Όχι φουλ κανονικό επεισόδιο αλλά θα έχει κάτι», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξη, η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή πίστεψε ότι το σίριαλ θα σημειώσει επιτυχία.  «Η καριέρα ενός ανθρώπου έχει πάνω και κάτω, ακόμα και των πιο μεγάλων ονομάτων στον πλανήτη, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Τις επιτυχίες σίγουρα τις προβλέπω, το “Παρά Πέντε”, ας πούμε, ήξερα σίγουρα ότι κάτι θα κάνει», σχολίασε.

