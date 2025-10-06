Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Ο χορός με τον γιο τους και οι πρώτες δηλώσεις μετά τον γάμο τους
Το ζευγάρι παντρεύτηκε και βάφτισε τον γιο του σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Βαρυμπόμπη
Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ενώ βάφτισαν και τον γιο τους. Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος από τον πατέρα του τραγουδιστή. Τα δύο μυστήρια τελέστηκαν σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Μετά το διπλό μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο για τους καλεσμένους. Φυσικά, ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν ο χορός του ζευγαριού, με τη live ορχήστρα να διασκεδάζει τον κόσμο. Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη έκαναν την είσοδό τους στον χώρο με το τραγούδι «Sarà perché ti amo», ενώ στη συνέχεια, χόρεψαν το κομμάτι του Γιάννη Πάριου «Δεν θα χωρίσουμε ποτέ».
Μάλιστα, ο Γιώργος Λιβάνης έβαλε σε εκείνο το σημείο στους ώμους του τον γιο τους, Γεράσιμο, σε μία συγκινητική οικογενειακή στιγμή. Βίντεο από την ώρα εκείνη, ανέβηκαν στα social media.
Νονοί του αγοριού ήταν άλλοι δύο φίλοι του ζευγαριού, η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης. Τα δύο μυστήρια τελέστηκαν σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρία Ελληνίδου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, στην οποία ανήκουν και οι δύο τραγουδιστές, Γιώργος Αρσενάκος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, ο Νικηφόρος Βυθούλκας, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Δέσποινα Μοιραράκη, οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος και ο Θέμης Γεωργαντάς.
«Είναι μοναδική στιγμή που θα τη σκέφτομαι μέρες»
Λίγο μετά τον γάμο τους, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης μίλησαν για πρώτη φορά στις τηλεοπτικές κάμερες, με τα πρόσωπά τους να λάμπουν από συγκίνηση. Το ζευγάρι, που επισφράγισε τη σχέση του με μία εντυπωσιακή τελετή, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, περιγράφοντας στην εκπομπή Happy Day τη μέρα αυτή ως μια μοναδική στιγμή της ζωής του.
«Ήταν πολύ συγκινητικό όλο. Βουρκώνω όλη μέρα», δήλωσε η Ανδρομάχη, εμφανώς φορτισμέν, ενώ ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε με τρυφερότητα για τη σύζυγό του: «Είναι μοναδική στιγμή που θα τη σκέφτομαι μέρες για να καταλάβω τι έγινε».
Όσο για το παραδοσιακό «πάτημα του ποδιού» του γαμπρού, η νύφη αποκάλυψε: «Πάτησα το πόδι του Γιώργου, πολύ γλυκά». Ο τραγουδιστής ωστόσο δεν συμφώνησε απόλυτα, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Όχι και γλυκά! Θέλει τσαγκάρη το παπούτσι». «Θα το πάμε ρε Γιώργο, αν χρειάζεται τσαγκάρη. Εγώ θα το πάω», απάντησε εκείνη.
