Βικτόρια Μπέκαμ: Σε όλη μου τη ζωή χρησιμοποιούσα τα ρούχα για να γίνω κάποια άλλη
Η σχεδιάστρια μιλά για την επιρροή της μητέρας της στη μόδα και την καθημερινότητά της ως δημιουργική διευθύντρια, σε teaser του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Victoria Beckham» 

Ελένη Μήτση
Τη σχέση της με τη μόδα περιέγραψε η Βικτόρια Μπέκαμ δηλώνοντας ότι χρησιμοποιούσε τα ρούχα για να «γίνει κάποια άλλη».

Στο νέο ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» του Netflix, που θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου και εστιάζει στην καθημερινή της ζωή και τη δουλειά της ως δημιουργική διευθύντρια του οίκου μόδας και ομορφιάς που ίδρυσε το 2008, η Μπέκαμ περιγράφει πώς η μόδα αποτέλεσε για εκείνη εργαλείο προσωπικής έκφρασης.

Σε teaser που κυκλοφόρησε, η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρει: «Πάντα ήθελα να κάνω αυτό. Σε όλη μου τη ζωή, χρησιμοποιούσα τα ρούχα για να γίνω κάποια άλλη, το άτομο που πάντα ήθελα να είμαι αλλά ίσως φυσικά δεν ήμουν. Συνήθιζα να τροποποιώ τη σχολική στολή. Μου άρεσε να βλέπω τη μητέρα μου να ντύνεται, νοιαζόταν πολύ για την εμφάνισή της και ήθελε πάντα να δείχνει τον καλύτερό της εαυτό».

Δείτε εδώ το teaser

Η σχεδιάστρια πρόσθεσε: «Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει πως αν ντυθείς καλά για να μπεις στο αεροπλάνο, αν υπάρχει περίπτωση αναβάθμισης, θα κοιτάξουν ποιος δείχνει καλύτερα. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι στις οικονομικές πτήσεις δεν υπάρχει πρώτη θέση».

Η νέα παραγωγή ακολουθεί την επιτυχία του «Beckham», της σειράς τεσσάρων επεισοδίων που κυκλοφόρησε το 2023 και ήταν αφιερωμένη στην ποδοσφαιρική καριέρα και την οικογενειακή ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Αυτή τη φορά, η κάμερα εστιάζει στη Βικτόρια και την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με την ίδια να επιλέγει να συμπεριλάβει και τον γιο της, Μπρούκλιν, παρά την αποξένωση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, τους τελευταίους μήνες.

Δείτε το τρέιλερ του «Victoria Beckham»

Victoria Beckham | Official Trailer | Netflix

Κλείσιμο
Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Μπρούκλιν από τον Μάιο, ωστόσο δεν αφαίρεσε σκηνές του από το ντοκιμαντέρ. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ  έχουν απουσιάσει από σημαντικές οικογενειακές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των όρκων γάμου τους στη Νέα Υόρκη στις 2 Αυγούστου, όπου κανένα από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Μπέκαμ δεν ήταν παρόν.

Ελένη Μήτση

