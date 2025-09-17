Βικτόρια Μπέκαμ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της σχεδιάστριας
GALA
Βικτόρια Μπέκαμ Netflix Τρέιλερ Ντοκιμαντέρ

Βικτόρια Μπέκαμ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της σχεδιάστριας

Το Victoria Beckham «δίνει σε όλους μια θέση στην πρώτη σειρά, καθώς η Βικτόρια Μπέκαμ ετοιμάζεται για την επίδειξη μόδας της ζωής της»

Βικτόρια Μπέκαμ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της σχεδιάστριας
Αναστασία Σταθά
Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ γίνεται ντοκιμαντέρ, με το Netflix να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Το «Victoria Beckham» θα αποτελείται από τρία επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά «δίνει σε όλους μια θέση στην πρώτη σειρά καθώς η Βικτόρια ετοιμάζεται για την επίδειξη μόδας της ζωής της».

Όπως σημειώνεται: «Από την έφηβη που σχεδίασε εκ νέου τη σχολική της στολή, έως τη Spice Girl που πάλεψε να γίνει αποδεκτή από μια διαβόητα απαιτητική βιομηχανία μόδας, το “Victoria Beckham” είναι η ιστορία της ανθεκτικότητας, της αναδημιουργίας και της αυτογνωσίας».

Δείτε το τρέιλερ του «Victoria Beckham»
Victoria Beckham | Official Trailer | Netflix

Το πρότζεκτ έρχεται δύο χρόνια μετά το «Beckham», τη σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix για τον σύζυγό της και πρώην άσσο του ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, που σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και κατέκτησε ένα βραβείο Emmy.

Η σειρά είχε χαρίσει αρκετές viral στιγμές, όπως εκείνη στην οποία η Βικτόρια Μπέκαμ ισχυρίστηκε ότι μεγάλωσε «σε εργατική οικογένεια» και ο Ντέιβιντ την διόρθωσε λέγοντας πως ο πατέρας της την πήγαινε σχολείο με Rolls-Royce.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε προϊδεάζει ότι θα υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες δόσεις από το γνωστό τους χιούμορ. Σε μια συγκινητική στιγμή, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ λέει στην 51χρονη σχεδιάστρια: «Θα μπορούσες να φτιάξεις ένα τοστ με τυρί και ζαμπόν και θα ήμασταν περήφανοι για εσένα». Τότε, εκείνη, σκουπίζοντας τα δάκρυά της, απαντά: «Ας είμαστε ειλικρινείς, στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσα να φτιάξω ούτε ένα τοστ με τυρί σωστά».

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νάντια Χόλγκρεν, γνωστή για την ταινία Becoming της Μισέλ Ομπάμα, η οποία υπόσχεται μια προσεκτική καταγραφή της ζωής της διάσημης σχεδιάστριας.

Αναστασία Σταθά

