Η Λιβύη ρυμουλκεί το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που πλέει ακυβέρνητο με χιλιάδες τόνους LNG, δείτε βίντεο
Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) δήλωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπήρξε διαρροή φορτίου, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις περιβαλλοντικού κινδύνου
Όπως αναφέρει το reuters, το ημιβυθισμένο σκάφος μήκους 277 μέτρων έπλεε για αρκετές ημέρες ακυβέρνητο στη Μεσόγειο Θάλασσα προκαλώντας ανησυχία στη Μάλτα, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) βρισκόταν μόλις 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μάλτας.
Το Arctic Metagaz αποτελεί απειλή για άλλα πλοία και το περιβάλλον, σύμφωνα με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) με έδρα την Τρίπολη.
The Arctic Metagaz has been towed by the Libyan authorities to a safe port in Zuwara. The wreckage of the Russian LNG-tanker risked causing an environmental disaster with an oil-spill from its fuel tanks. The tanker was droned around 166 nautical miles off Malta before drafting… pic.twitter.com/tJsiVhdqCu— TheMalteseHerald (@malteseherald) March 25, 2026
Τις τελευταίες ημέρες παρασύρθηκε κοντά στις ακτές του δυτικού λιμανιού Ζουάρα, στη Λιβύη.
Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (24/3) στα social media έδειχνε ένα σκάφος να ρυμουλκεί το δεξαμενόπλοιο με ένα χοντρό σχοινί μέσα στο νερό.
Ο διοικητής επιχειρήσεων του κεντρικού τομέα της ακτοφυλακής και της ασφάλειας των λιμένων, Ομάρ Μοχάμεντ Ομάρ Αλ-Τουαΐρ, δήλωσε στο βίντεο ότι το εγκαταλελειμμένο δεξαμενόπλοιο έχει ρυμουλκηθεί μακριά από τις ακτές της Ζουάρα.
«Διαβεβαιώνουμε τον λαό μας σε ολόκληρη τη Λιβύη γενικά, και στις δυτικές παράκτιες περιοχές ειδικότερα, ιδίως στη Ζουάρα και τη Σαμπράθα, ότι οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση», επεσήμανε.
🚨🇷🇺🛰️ First satellite spotting of ARCTIC METAGAZ towed to Misrata, Libya 🇱🇾— SONARROW (@SONARROW_OSINT) March 24, 2026
The Russian 👻 tanker is towed by ASSAMEEDA tug.
In the midst of a global energ
y crisis, this floating hazard is carrying 60.000 tons of LNG, 450 tons of heavy oil & 250 tons of diesel. How ironic. pic.twitter.com/GZtIN8ukhO
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τον τελικό προορισμό του δεξαμενόπλοιου.
Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και έξι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ της νότιας Ευρώπης έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα προειδοποιώντας ότι το δεξαμενόπλοιο αποτελεί «άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για μια μεγάλη οικολογική καταστροφή».
Ο υπουργός Μεταφορών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU), Μοχάμεντ Αλ-Σαχούμπι, δήλωσε ότι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) έχει αναλάβει την εκφόρτωση του φορτίου του ρωσικού δεξαμενόπλοιου και συντονίζεται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών με τις ρωσικές και τις μαλτέζικες αρχές για τη λήψη μέτρων, που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη λεκάνη της Μεσογείου.
Το δεξαμενόπλοιο άνοιξε στα δύο ανοικτά των ακτών της ΛιβύηςΥπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης στις αρχές Μαρτίου.
Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.
Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.
A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea— Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026
The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN
Η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από επίθεση θαλάσσιου drone της Ουκρανίας, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones.
Το πλοίο αναχώρησε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ και δέχτηκε επίθεση από θαλάσσια drone που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.
Το πλοίο αυτό είναι πιθανό να ανήκει στη λεγόμενη «σκιά του στόλου» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία, τα οποία βασίζονται σε αδιαφανή ιδιοκτησία, σημαίες ευκαιρίας και παράτυπες πρακτικές ναυτιλίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρά τις δυτικές περιορισμούς.
