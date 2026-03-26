Η Λιβύη ρυμουλκεί το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που πλέει ακυβέρνητο με χιλιάδες τόνους LNG, δείτε βίντεο
Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) δήλωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπήρξε διαρροή φορτίου, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις περιβαλλοντικού κινδύνου

Η ακτοφυλακή της Λιβύης άρχισε την Τετάρτη (25/3) να ρυμουλκεί το δεξαμενόπλοιο, Arctic Metagaz, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με ρωσική σημαία και στις 4 Μαρτίου υπέστη σοβαρές ζημιές.

Όπως αναφέρει το reuters, το ημιβυθισμένο σκάφος μήκους 277 μέτρων έπλεε για αρκετές ημέρες ακυβέρνητο στη Μεσόγειο Θάλασσα προκαλώντας ανησυχία στη Μάλτα, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) βρισκόταν μόλις 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Το Arctic Metagaz αποτελεί απειλή για άλλα πλοία και το περιβάλλον, σύμφωνα με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) με έδρα την Τρίπολη.

Τις τελευταίες ημέρες παρασύρθηκε κοντά στις ακτές του δυτικού λιμανιού Ζουάρα, στη Λιβύη.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (24/3) στα social media έδειχνε ένα σκάφος να ρυμουλκεί το δεξαμενόπλοιο με ένα χοντρό σχοινί μέσα στο νερό.

Ο διοικητής επιχειρήσεων του κεντρικού τομέα της ακτοφυλακής και της ασφάλειας των λιμένων, Ομάρ Μοχάμεντ Ομάρ Αλ-Τουαΐρ, δήλωσε στο βίντεο ότι το εγκαταλελειμμένο δεξαμενόπλοιο έχει ρυμουλκηθεί μακριά από τις ακτές της Ζουάρα.

«Διαβεβαιώνουμε τον λαό μας σε ολόκληρη τη Λιβύη γενικά, και στις δυτικές παράκτιες περιοχές ειδικότερα, ιδίως στη Ζουάρα και τη Σαμπράθα, ότι οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση», επεσήμανε.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τον τελικό προορισμό του δεξαμενόπλοιου.

Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και έξι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ της νότιας Ευρώπης έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα προειδοποιώντας ότι το δεξαμενόπλοιο αποτελεί «άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για μια μεγάλη οικολογική καταστροφή».

Ο υπουργός Μεταφορών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU), Μοχάμεντ Αλ-Σαχούμπι, δήλωσε ότι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) έχει αναλάβει την εκφόρτωση του φορτίου του ρωσικού δεξαμενόπλοιου και συντονίζεται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών με τις ρωσικές και τις μαλτέζικες αρχές για τη λήψη μέτρων, που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η NOC ανέφερε αργότερα σχετικά με την επιχείρηση ρυμούλκησης ότι «δεν υπήρξε διαρροή φορτίου μέχρι στιγμής», προσθέτοντας ότι η περιβαλλοντική κατάσταση είναι ασφαλής και δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενου κινδύνου.

Το δεξαμενόπλοιο άνοιξε στα δύο ανοικτά των ακτών της Λιβύης

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης στις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.

Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από επίθεση θαλάσσιου drone της Ουκρανίας, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones.

Το πλοίο αναχώρησε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ και δέχτηκε επίθεση από θαλάσσια drone που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.

Το πλοίο αυτό είναι πιθανό να ανήκει στη λεγόμενη «σκιά του στόλου» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία, τα οποία βασίζονται σε αδιαφανή ιδιοκτησία, σημαίες ευκαιρίας και παράτυπες πρακτικές ναυτιλίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρά τις δυτικές περιορισμούς.
