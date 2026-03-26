Η Λιβύη ρυμουλκεί το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που πλέει ακυβέρνητο με χιλιάδες τόνους LNG, δείτε βίντεο

Το δεξαμενόπλοιο άνοιξε στα δύο ανοικτά των ακτών της Λιβύης

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea



The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026

Η NOC ανέφερε αργότερα σχετικά με την επιχείρηση ρυμούλκησης ότι «Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης στις αρχές Μαρτίου.Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.Η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από επίθεση θαλάσσιου drone της Ουκρανίας, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones.Το πλοίο αναχώρησε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ και δέχτηκε επίθεση από θαλάσσια drone που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.Το πλοίο αυτό είναι πιθανό να ανήκει στη λεγόμενη «σκιά του στόλου» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία, τα οποία βασίζονται σε αδιαφανή ιδιοκτησία, σημαίες ευκαιρίας και παράτυπες πρακτικές ναυτιλίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρά τις δυτικές περιορισμούς.