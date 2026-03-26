Τι ισχύει με το δώρο του Πάσχα μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος μίλησε στο protothema.gr - Η αύξηση συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες, μισθολογικά κλιμάκια και επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας
Αύξηση κατά 4,55% στον κατώτατο μισθό, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, αφορά περίπου 700.000 χαμηλόμισθους εργαζόμενους, με τη νέα ρύθμιση να τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026. Παρά την αύξηση οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δεν θα λάβουν αυξημένο Δώρο Πάσχα, καθώς φέτος η εορτή πέφτει νωρίς.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της 28ης Μαρτίου 2026, δηλαδή πριν από την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού. Έτσι, το δώρο που πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου θα ανέρχεται στα 458,33€ για τον νεοπροσλαμβανόμενο, στα 504,17€ για το μισθωτό με μία τριετία, στα 550,00€ για τις δύο τριετίες και στα 595,83€ για τις τρεις τριετίες.
Σύμφωνα με την υπουργό εργασίας Νίκη Κεραμέως η αύξηση από το 2019 ανέρχεται σε 41.54% με συνέπεια να καταλαμβάνουμε τη 12 θέση όσον αφορά τους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ.
Η αύξηση είναι εντός του εύρους που πρότειναν οι κοινωνικοί εταίροι ενώ επηρεάζει άμεσα και τον μέσο μισθό ο οποίος έχει ανέλθει για τη πλήρη απασχόληση στα 1516 ευρώ. Με μία τριετία ο μισθός ανέρχεται στα 1012 ευρώ, με δύο στα 1104 και με τρεις στα 1196 ευρώ ενώ επιπλέον κατά 10% αυξάνεται ο μισθός με το επίδομα γάμου.
Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, η αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.4.2026 δεν θα αποτελέσει βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα.
Αυτό προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ε.Δ. (Κώδικα Εργατικού Δικαίου). Ειδικότερα, κατά το άρθρο 142 Κ.Ε.Δ., το επίδομα εορτών Πάσχα αφορά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, ενώ καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη. Παράλληλα, κατά το άρθρο 145 παρ. 1 Κ.Ε.Δ., το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή κατά την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης. Ως καταβαλλόμενος μισθός νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Οι διατάξεις αυτές είναι εκείνες που καθορίζουν το κρίσιμο χρονικό σημείο για τη βάση υπολογισμού του Δώρου.
Εφόσον η Κυριακή του Πάσχα 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου 2026, η κρίσιμη ημερομηνία του άρθρου 145 Κ.Ε.Δ. είναι η 28η Μαρτίου 2026, δηλαδή χρονικό σημείο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του νέου κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου 2026. Συνεπώς, για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον νόμιμο κατώτατο, η βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα 2026 παραμένει ο παλαιός κατώτατος μισθός και όχι ο αυξημένος που θα ισχύσει λίγες ημέρες αργότερα.
Πρέπει, ωστόσο, να προστεθεί και μία ακόμη κρίσιμη παρατήρηση. Κατά το άρθρο 142 παρ. 2 Κ.Ε.Δ., ο εργοδότης δύναται να παρακρατήσει το ποσό του επιδόματος που αντιστοιχεί μέχρι την 30ή Απριλίου, υπό τον όρο ότι δεν θα το καταβάλει μετά από την ημερομηνία αυτή. Αυτό σημαίνει ότι κατά την καταβολή του Δώρου τη Μεγάλη Τετάρτη μπορεί να μην καταβληθεί ολόκληρο το ποσό που αναλογεί έως 30 Απριλίου, αλλά να παρακρατηθεί το μέρος που αντιστοιχεί στο διάστημα από τη Μεγάλη Τετάρτη έως 30 Απριλίου, για να εξοφληθεί αργότερα, πάντως όχι μετά την 30ή Απριλίου.
Εν προκειμένω, ανακύπτει ένα πρακτικό παράδοξο, καθώς είναι δυνατόν ο εργοδότης να καταβάλει, μετά την 1η Απριλίου 2026, μέρος του Δώρου Πάσχα που εξακολουθεί να έχει υπολογιστεί με βάση τον παλαιό κατώτατο μισθό, παρότι στο μεταξύ θα έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός.
Με απλά λόγια, η αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.4.2026 επηρεάζει τις αποδοχές των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο για το διάστημα από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, όχι όμως το Δώρο Πάσχα 2026, του οποίου η βάση υπολογισμού αφορά σε προγενέστερο χρόνο.
