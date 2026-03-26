Κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αμοιβές με τις τριετίες - Δείτε παραδείγματα

Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μηνιαίως - Επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα - Στόχος ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027

1.196 ευρώ θα ανέλθει ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, για το μισθωτό που έχει διανύσει τρεις τριετίες προϋπηρεσίας ενώ επιπλέον 10% θα αυξηθεί στην περίπτωση που δικαιούται και το επίδομα γάμου.



Ο καθαρός μισθός ανέρχεται στα 771,7 ευρώ αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που επιβαρύνουν το μισθωτό (123 ευρώ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών 25,3 ευρώ.



Με μία τριετία ο μισθός ανέρχεται στα 1.012 ευρώ, με δύο στα 1.104 και με τρεις στα 1.196 ευρώ.



920 ευρώ ελήφθη με γνώμονα, αφενός, τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, τον σταθερό στόχο ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ έως το 2027.



Η νέα προσαρμογή, υπενθυμίζει το Μέγαρο Μαξίμου, έρχεται να προστεθεί σε μια αλληλουχία αυξήσεων που έχουν μεταβάλει αισθητά το τοπίο της αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια. Ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μηνιαίως, καταγράφοντας αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά. Η σωρευτική πρόοδος από το 2019 ανέρχεται σε 41,5%.



Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα αύξηση δεν περιορίζεται στον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα. Στόχος της κυβέρνησης για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 950 ευρώ.



Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.



Η αύξηση αφορά σχεδόν έναν στους τέσσερις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, έχει έμμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, όπου ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό.



Σύμφωνα με το νόμο ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο (κατηγορία Υ.Ε.) δεν επιτρέπεται πλέον να υπολείπεται του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η αύξηση των 40 ευρώ θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου. Οι αποδοχές διαμορφώνονται ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), την προϋπηρεσία, τα τέκνα και τη θέση ευθύνης, με ενδεικτικό καθαρό μισθό για ΔΕ υπάλληλο 20ετίας περίπου 950.



Για παράδειγμα ένα υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 30 χρόνια υπηρεσίας που λαμβάνει 1310 ευρώ από τον Απρίλιο θα αμείβεται με 1.350 ενώ ο υπάλληλος τεχνολογικής εκπαίδευσης με τα ίδια χρόνια που λαμβάνει 1.907 ευρώ μηνιαίως θα λάβει 1.947.



Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια (από το 2024) την 1/1/2027 θα «κτίσουν» την πρώτη τους τριετία και θα δικαιούνται προσαύξηση 10% επί του μισθού τους.



Θυμίζουμε ότι για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες, δηλαδή συνολικά συν 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.



Σημειώνουμε ότι οι παλαιότεροι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012 οπότε και πάγωσαν με το δεύτερο μνημόνιο οι τριετίες , συνέχιζαν να «κτίζουν» σταδιακά τις τριετίες τους μετά από την 1η.01.2024.



Επίσης σύμφωνα με το νόμο, το «ξεπάγωμα» των τριετιών θα ανασταλεί το 2027 αν η ανεργία σκαρφαλώσει στο 10% , ενδεχόμενο που έχει απομακρυνθεί πλέον καθώς το ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει κάτω από το 9%.



ΓΣΕΕ : Η ακρίβεια στο Θεό -Οι μισθοί στα Τάρταρα Με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ χαρακτηρίζει περιορισμένη την αύξηση μόλις 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό την ώρα που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.



Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι μια τέτοια περιορισμένη αύξηση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση εξακολουθούν να πιέζουν σοβαρά τα εισοδήματα των εργαζομένων.



Τα στοιχεία των μελετών του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ καταγράφουν ότι μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες του μήνα, ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην κατάταξη της αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτίμηση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το 2026 προσδιορίζει τον μηνιαίο ακαθάριστο κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 1052 ευρώ μεικτά.



Η Συνομοσπονδία τονίζει για ακόμη μία φορά ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί.



Η μόνη ουσιαστική θεσμική διαδικασία παραμένει η επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς η πρόσφατη κοινωνική συμφωνία απέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων.