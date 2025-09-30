Βασίλης Μπισμπίκης: Αυτά συμβαίνουν καθημερινά, με ενδιαφέρει ότι είναι καλά και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο, λέει ο πατέρας του
Είναι συγχυσμένος, πρόσθεσε ο Μιχάλης Μπισμπίκης για τον γιο του μετά το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη
Το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, σχολίασε ο πατέρας του, Μιχάλης, τονίζοντας πως τέτοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά, ενώ εξέφρασε την ανακούφισή του που ο γιος του είναι καλά και δεν τραυματίστηκε κανείς.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού που οδηγούσε, προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το σημείο. Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, έπειτα από πολύωρη αναζήτηση από τις Αρχές.
Το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Μπισμπίκης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη, ανέφερε πως ήρθε σε επικοινωνία με τον γιο του μετά το συμβάν και σημείωσε ότι ο ηθοποιός είναι «συγχυσμένος», ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι είναι καλά μετά το περιστατικό.
«Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ελεύθερος ο γιος μου, τα υπόλοιπα τα έχει πει στους δημοσιογράφους. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, εμένα με ενδιέφερε να είναι καλά το παιδί μου, είναι καλά, αυτό. Δεν μου είπε τίποτα άλλο πέρα από το ότι είναι καλά. Είναι συγχυσμένος, αλλά εντάξει μια χαρά. Σας είπα ότι το παιδί είναι καλά, σας ευχαριστώ πολύ» είπε.
Σε ερώτηση σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε ο γιος του, ο Μιχάλης Μπισμπίκης σχολίασε: «Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο, σε όλα τα άλλα θα βρεθεί λύση».
Σε δηλώσεις προχώρησε ο ηθοποιός το απόγευμα της Δευτέρας μετά την αναβολή της δίκης του, που έχει οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου. «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», ανέφερε ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Καθώς επιβιβαζόταν σε αυτοκίνητο για να αποχωρήσει, πρόσθεσε προς τους δημοσιογράφους: «Με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
