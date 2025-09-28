Ο Άγγελος Μπράτης απαντά στον Νίκο Αποστολόπουλο: «Λυπηρό να μεγαλώνει κάποιος και να γίνεται πικρός»
Με στεναχωρούν μόνο απόψεις από ανθρώπους που με ενδιαφέρουν, είπε για τον συνάδελφό του που τον χαρακτήρισε «τοπική μοδίστρα»
Για τα αρνητικά σχόλια που έκανε για εκείνον ο Νίκος Αποστολόπουλος ρωτήθηκε ο Άγγελος Μπράτης, όταν βρέθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας απάντησε με ψυχραιμία, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί η γνώμη του συναδέλφου του.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο σχεδιαστής και μέλος της κριτικής επιτροπής του GNTM δήλωσε: «Όχι, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του για να με στεναχωρήσει. Με στεναχωρούν μόνο απόψεις από ανθρώπους που με ενδιαφέρουν. Δεν με πειράζει τι λέει ο καθένας, και το τοπικό μια χαρά είναι».
Ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Σε ερώτηση για τον Άγγελο Μπράτη, ο Νίκος Αποστολόπουλος τόνισε, ότι δεν τον εντάσσει στους συναδέλφους του.
«Δεν νομίζω ο Άγγελος Μπράτης να είναι συνάδελφός μου. Προσπαθεί να κάνει πράγματα και καλά κάνει. Αυτό λέγεται μία τοπική μοδίστρα. Σχεδιαστής είναι ένας άνθρωπος που κάνει collection, της παρουσιάζει και τις πουλάει σε πολύ κόσμο, κάνει εξαγωγές», είπε.
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αφήσει μια αιχμηρή παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο Νίκος Αποστολόπουλος: «Είμαι μόδιστρος και ξέρω να ράβω ρούχα. Είναι λυπηρό να μεγαλώνει κάποιος και να γίνεται πικρός».
