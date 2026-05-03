Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί αγνοούμενοι κατά τη διάρκεια ασκήσεων στο Μαρόκο
Συμμετείχαν σε πολυεθνική άσκηση σε τέσσερις χώρες
Η αμερικανική στρατιωτική Διοίκηση για την Αφρική (Africom) ανακοίνωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί είναι αγνοούμενοι στο νοτιοδυτικό Μαρόκο ενώ συμμετείχαν στις ετήσιες πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις στη χώρα.
Οι ΗΠΑ, το Μαρόκο και άλλες χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση «African Lion» έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ανέφερε η Africom.
Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό συνέβη χθες Σάββατο (2 Μαΐου) κοντά στην περιοχή εκπαίδευσης Cap Draa, κοντά στο Ταν Ταν, κοντά στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η στρατιωτική άσκηση ξεκίνησε τον Απρίλιο και διεξάγεται στο Μαρόκο, τη Τυνησία, τη Γκάνα και τη Σενεγάλη. Η λήξη της έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαΐου.
Δεν είναι σαφές κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκαν τα ίχνη των στρατιωτικών.
Η «African Lion», η οποία διεξάγεται από το 2004, είναι η μεγαλύτερη ετήσια κοινή στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ στην Αφρική και συνήθως συμμετέχουν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τους κορυφαίους Αφρικανούς συμμάχους τους.
Two U.S. service members participating in African Lion 2026 were reported missing near the Cap Draa Training Area, near the city of Tan Tan, Morocco, May 2, 2026.https://t.co/7zxpKQRHfB— U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) May 3, 2026
