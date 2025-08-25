Αργύρης Αγγέλου για το reunion του «Παρά Πέντε»: Όλα δείχνουν ότι θα γίνει, ανυπομονούμε
Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά που δεν θα πούμε κάτι άλλο, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τα επαγγελματικά του βήματα μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς «Στο Παρά Πέντε», καθώς και για τα προσωπικά του όρια στις σχέσεις μίλησε ο Αργύρης Αγγέλου. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, σε όσα έρχονται σε συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη και δήλωσε ότι είναι πολύ κοντά στο να αναβιώσουν τη δημοφιλή σειρά «Παρά Πέντε».
Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και ανέφερε πως μετά τις επαγγελματικές ανατροπές της τελευταίας δεκαετίας έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του να μην θεωρεί τίποτα και κανέναν δεδομένο, ούτε στη δουλειά, ούτε στη ζωή του. Όπως τόνισε, η οικονομική κρίση και τα capital controls ανέτρεψαν τις προσδοκίες του για μια σταθερή πορεία στην υποκριτική, μετά το «Παρά Πέντε».
«Αυτό που έχω ανάγκη είναι να μην με θεωρεί ο άλλος δεδομένο. Να σε εκπλήσσει μέσα στην καθημερινότητα. Είτε είναι ο φίλος σου είτε ο συνεργάτης σου είτε ο σύντροφός σου. Συνειδητοποίησα ότι δεν έχω συμπεριφερθεί ή συνυπάρξει με κάποιον που θεώρησα δεδομένο. Μια στιγμή τόλμησα να σκεφτώ με το τσουνάμι του Παρά Πέντε ότι έτσι θα είναι από εδώ και πέρα και το πλήρωσα με αίμα. Από τότε είπα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και δεν είναι μόνο στα επαγγελματικά αλλά και τις σχέσεις μου», δήλωσε αρχικά.
Μιλώντας ειδικότερα για τις προσωπικές του σχέσεις, σημείωσε: «Στις σχέσεις μου το απαιτώ πια, το θέλω όσο κακομαθημένο κι αν ακούγεται. Παλιά έλεγα ότι είναι τα όρια αλλά πλέον είναι και το κάτι παραπάνω. Όταν νιώσω ότι με θεωρούν δεδομένο, εξαφανίζομαι και δεν ενημερώνω κιόλας. Δυστυχώς είμαι από αυτούς γιατί είναι σκληρό αυτό που λέω. Η σύγκρουση πλέον με χαλάει. Δεν μπορώ στα 47 μου να συγκρούομαι για τέτοια θέματα. Συνήθως ενημερώνω με έναν τρόπο ότι υπάρχει πρόβλημα».
Τέλος, αναφέρθηκε στις φήμες για νέα συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, λέγοντας: «Κάτι ωραίο θα γίνει. Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά που δεν θα πούμε κάτι άλλο. Επειδή μπαίνουμε στη νέα σεζόν που όλα δείχνουν ότι θα συμβεί, από εδώ και πέρα θα μιλάει ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ανυπομονούμε πολύ για αυτό! Να δούμε καταρχάς τι έχει σκεφτεί ο Γιώργος. Πολύ γενικά τα έχουμε πει. Τα λέει ο Γιώργος!»
