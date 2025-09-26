Η Γιάρα Σαχίντι και ο Τζέισον Στέιθαμ θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία «Beekeper 2»
Τα γυρίσματα ξεκινούν το φθινόπωρο, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τίμο Τσαγιάντο
Η Γιάρα Σαχίντι, η ταλαντούχα ηθοποιός και ακτιβίστρια, θα βρεθεί στο πλευρό του Τζέισον Στέιθαμ στη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας δράσης The Beekeeper, σε μια συνεργασία που υπόσχεται υψηλές δόσεις δράσης και έντονες κινηματογραφικές συγκινήσεις.
Το Beekeeper 2 θα διανεμηθεί παγκοσμίως από την Amazon MGM Studios και θα παραχθεί από τη Miramax, με τα γυρίσματα να ξεκινούν αυτό το φθινόπωρο και τον Τζέρεμι Άιρονς να επιστρέφει στο καστ.
Tη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Τίμο Τσαγιάντο, γνωστός από το Nobody 2 και μια σειρά επιτυχιών στο Netflix, όπως τα The Night Comes for Us και The Big Four. Το σενάριο υπογράφει ο Κερτ Βίμερ, δημιουργός της πρώτης ταινίας, ενώ ο Στέιθαμ επιστρέφει και ως παραγωγός μέσω της Punch Palace Productions, σε συνεργασία με τον Κρις Λονγκ και τον Βίμερ. Η πρώτη ταινία, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Άγιερ και κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 2024, απέφερε 162 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας την franchise με δυναμική συνέχεια.
Η Γιάρα Σαχίντι, που έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της στη βραβευμένη σειρά Black-ish και ως πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγός της spin-off σειράς Grown-ish, θα φέρει στο φιλμ την ενέργεια, το ταλέντο και την ακτιβιστική της φωνή, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στο action blockbuster.
EXCLUSIVE: Yara Shahidi will star opposite Jason Statham in "The Beekeeper 2," the forthcoming sequel to Miramax's hit action movie.https://t.co/yQy0sfA9O3— Variety (@Variety) September 25, 2025
