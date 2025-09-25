Μπίλι Άιλις: Ο αδερφός της αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Κλόντια Σουλέφσκι
Μπίλι Άιλις: Ο αδερφός της αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Κλόντια Σουλέφσκι
Ο Φινέας Ο' Κόνελ έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μετά από επτά χρόνια σχέσης
Το επόμενο βήμα στη σχέση τους έκαναν ο Φινέας Ο' Κόνελ και η σύντροφός του, Κλόντια Σουλέφσκι, καθώς αρραβωνιάστηκαν έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας.
Το ζευγάρι μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στους λογαριασμούς τους στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι η πρόταση γάμου έγινε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, δημοσίευσαν στιγμιότυπα από τη στιγμή της πρότασης, ενώ έγραψαν: «Πάντα και για πάντα, 22.09».
Δείτε στιγμιότυπα
Επιπλέον, η Κλόντια Σουλέφσκι μοιράστηκε στιγμιότυπα, όπου φαίνεται να φορά το εντυπωσιακό της μονόπετρο.
Ο βραβευμένος με Grammy, Φινέας, ο οποίος είναι αδελφός της Μπίλι Άιλις, γνώρισε την Αμερικανίδα ηθοποιό και youtuber το 2018 μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι, με τις κοινές τους εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί να ξεχωρίζουν, όπως στα βραβεία Grammy, αλλά και στην πρεμιέρα της ταινίας «Barbie».
Η Κλόντια Σουλέφσκι βρέθηκε και στο ροζ χαλί της «Barbie», στηρίζοντας τον σύντροφό της αλλά και τη Μπίλι Άιλις, με την οποία διατηρεί στενή σχέση. Τα δύο αδέρφια συνεργάστηκαν για το τραγούδι «What Was I Made For?», που απέσπασε Grammy και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας τους.
