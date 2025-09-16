Κατερίνα Καινούργιου: Η αντίδρασή της στις φήμες εγκυμοσύνης - «Όταν έρθει η ώρα, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ»
Κατερίνα Καινούργιου: Η αντίδρασή της στις φήμες εγκυμοσύνης - «Όταν έρθει η ώρα, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ»
Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, σχολίασε η παρουσιάστρια για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν έγκυο
Απάντηση στις φήμες περί εγκυμοσύνης έδωσε η Κατερίνα Καινούργιου, ξεκαθαρίζοντας πως όταν έρθει η στιγμή, θα το ανακοινώσει η ίδια στους τηλεθεατές της.
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια δέχτηκε σχετική ερώτηση από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, στο «Super Κατερίνα» ο οποίος είπε: «Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά. Διάβασα κάτι ευχάριστο για εσάς. Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύει».
Αμέσως, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε, λέγοντας: «Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν έρθει η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές» ενώ πρόσθεσε για τον τρόπο με τον οποίο ο γνωστός ποινικολόγος έδειξε το ενδιαφέρον του για την προσωπική της ζωής: «Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
Η Κατερίνα Καινούργιου έχει εκφράσει αρκετές φορές δημόσια την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Τον Μάιο του 2024 είχε αναφέρει στην εκπομπή της, την ημέρα των γενεθλίων της: «Του χρόνου ή θα είμαι έγκυος ή θα έχω παιδάκι. Το νιώθω».
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια δέχτηκε σχετική ερώτηση από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, στο «Super Κατερίνα» ο οποίος είπε: «Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά. Διάβασα κάτι ευχάριστο για εσάς. Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύει».
Αμέσως, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε, λέγοντας: «Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν έρθει η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές» ενώ πρόσθεσε για τον τρόπο με τον οποίο ο γνωστός ποινικολόγος έδειξε το ενδιαφέρον του για την προσωπική της ζωής: «Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
Η Κατερίνα Καινούργιου έχει εκφράσει αρκετές φορές δημόσια την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Τον Μάιο του 2024 είχε αναφέρει στην εκπομπή της, την ημέρα των γενεθλίων της: «Του χρόνου ή θα είμαι έγκυος ή θα έχω παιδάκι. Το νιώθω».
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα