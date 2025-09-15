Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή - «Σ' αγαπάω μωρό μου» του είπε
Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή - «Σ' αγαπάω μωρό μου» του είπε
Δείτε το βίντεο με την αντίδραση της παρουσιάστριας
Ένα δώρο δέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον «αέρα» της εκπομπής της το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου. Ο σύντροφος και μέλλων σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, της επιφύλαξε μια έκπληξη ανήμερα της πρεμιέρας του «Super Κατερίνα».
Η παρουσιάστρια, που καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τη συχνότητα του Alpha, δέχτηκε πολλές ευχές και λουλούδια για το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο, η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν οι συνεργάτες της τής παρέδωσαν μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα.
«Καλέ, θα με γεμίσετε σήμερα με λουλούδια; Πώς θα τα κουβαλήσω; Τι ωραία λουλούδια, ποιος μου τα έστειλε αυτά τα κόκκινα, τα υπέροχα; Δεν έχουν καρτούλα; Χωρίς καρτούλα μου τα φέρατε; Κρίμα», σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, φανερά αιφνιδιασμένη.
Όταν ενημερώθηκε πως ο αποστολέας ήταν ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, λέγοντας: «Είναι από τον Παναγιώτη; Αλήθεια; Μπράβο! Ποιος του είπε να μου κάνει τόσο ωραία λουλούδια; Τι ωραία που είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι υπέροχα. Σ’ αγαπάω μωρό μου! Σ’ αγαπάω, το είπα! Στον άνδρα μου το είπα».
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια, που καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τη συχνότητα του Alpha, δέχτηκε πολλές ευχές και λουλούδια για το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο, η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν οι συνεργάτες της τής παρέδωσαν μια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα.
«Καλέ, θα με γεμίσετε σήμερα με λουλούδια; Πώς θα τα κουβαλήσω; Τι ωραία λουλούδια, ποιος μου τα έστειλε αυτά τα κόκκινα, τα υπέροχα; Δεν έχουν καρτούλα; Χωρίς καρτούλα μου τα φέρατε; Κρίμα», σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, φανερά αιφνιδιασμένη.
Όταν ενημερώθηκε πως ο αποστολέας ήταν ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, λέγοντας: «Είναι από τον Παναγιώτη; Αλήθεια; Μπράβο! Ποιος του είπε να μου κάνει τόσο ωραία λουλούδια; Τι ωραία που είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι υπέροχα. Σ’ αγαπάω μωρό μου! Σ’ αγαπάω, το είπα! Στον άνδρα μου το είπα».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα