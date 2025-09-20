Μαρκ Ρόνσον: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά του - «Ήθελα να αποτίνω φόρο τιμής στην τέχνη»
Το βιβλίο του βραβευμένου με Όσκαρ μουσικού σχεδιάζεται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο
Τα απομνημονεύματά του Μάρκ Ρόνσον με τίτλο «Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City» κυκλοφόρησαν και ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός το γιόρτασε με ένα πάρτι σε κλαμπ της Νέας Υόρκης.
«Έγραψα αυτό το βιβλίο επειδή ήθελα να γιορτάσω αυτή την εποχή, αυτή τη μαγική εποχή όταν ξεκίνησα να εργάζομαι ως DJ στην πόλη. Ήθελα να αποτίνω φόρο τιμής στην τέχνη και σε αυτό που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο, που είναι παίζω μουσική σε υπόγεια σαν κι αυτό», δήλωσε ο Ρόνσον.
Προτού αρχίσει να γράφει τραγούδια για τη Lady Gaga, τη Μάιλι Σάιρους, τον Μπρούνο Μαρς και πολλούς άλλους ο Ρόνσον ήταν ένας από τους περιζήτητους DJ της Νέας Υόρκης. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τον Grand Central Publishing σχεδιάζεται ήδη να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.
«Μου έφαγε τη ζωή», εξομολογήθηκε ο Ρόνσον στον Στίβεν Τζ. Χόροβιτς του Variety πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου. «Αλλά έπρεπε να το γράψω για κάποιο λόγο», τόνισε.
«Όταν αποφάσισα ότι ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο, ο πρώτος τίτλος που είχα ήταν το ''93 til Infinity'' επειδή ναι, είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια ολόκληρης της εποχής, και είναι η χρονιά που άρχισα να κάνω Djing», είπε για τον τίτλο του βιβλίου. «Στα μισά του χρόνου άλλαξα το όνομα σε ''Night People'' επειδή δεν θέλω να δανείζομαι από ένα άλλο πραγματικά σπουδαίο συγκρότημα και το τραγούδι του», ανέφερε πριν από το πάρτι.
Φωτογραφία: Shutterstock
Mark Ronson Celebrates Book Launch With Dua Lipa, The Dare & More https://t.co/8cw5aF33ED— WWD (@wwd) September 19, 2025
