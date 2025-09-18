Πρισίλα Πρίσλεϊ για την κόρη της: Μετά την αυτοκτονία του γιου της δεν ήθελε πια να ζει

Ο Μπεν ήταν πραγματικά η αγάπη της ζωής της, είπε αναφερόμενη στη Λίζα Μαρί που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το 2023