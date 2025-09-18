Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Πρισίλα Πρίσλεϊ για την κόρη της: Μετά την αυτοκτονία του γιου της δεν ήθελε πια να ζει
Ο Μπεν ήταν πραγματικά η αγάπη της ζωής της, είπε αναφερόμενη στη Λίζα Μαρί που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το 2023
Για το πώς ο θάνατος του εγγονού της σημάδεψε βαθιά την κόρη της, μέχρι να φύγει και εκείνη από τη ζωή στα 54 της χρόνια, περιέγραψε η Πρισίλα Πρίσλεϊ Στο νέο τεύχος του περιοδικού People, η χήρα του θρυλικού Έλβις αποκάλυψε ότι η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια μετά την αυτοκτονία του Μπέντζαμιν Κίου σε ηλικία 27 ετών το 2020.
Η Λίζα Μαρί, μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, απέκτησε τον γιο της και την 36χρονη σήμερα Ράιλι Κίου με τον πρώην σύζυγό της Ντάνι Κίο, ενώ είχε ήδη αποκτήσει δίδυμες κόρες, τη Φίνλεϊ Λόκγουντ και τη Χάρπερ Λόκγουντ, από τον γάμο της με τον Μάικλ Λόκγουντ. «Ο Μπεν ήταν πραγματικά η αγάπη της ζωής της», είπε η Πρισίλα. «Δεν ήθελε να ζει πια μετά την αυτοκτονία του. Ήθελε να είναι με τον Μπεν… Της έλεγα: “Λίζα, έχεις τα δίδυμα. Πρέπει να τα φροντίσεις”. Προσπάθησε. Πραγματικά, προσπάθησε», πρόσθεσε.
Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Μπέντζαμιν, το 2023, η Λίζα Μαρί πέθανε από εντερική απόφραξη, μια μακροχρόνια επιπλοκή από βαριατρική επέμβαση. «Ήταν η δεύτερη πιο θλιβερή μέρα της ζωής μου, μετά την απώλεια του Έλβις», εξομολογήθηκε η Πρισίλα. «Μου πήρε πολύ καιρό να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι η Λίζα δεν είναι πια εδώ».
Στα απομνημονεύματά της «Softly, as I Leave You: Life After Elvis», η Πρισίλα Πρίσλεϊ περιγράφει τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με την κόρη της στο νοσοκομείο. «Ήξερα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο δωμάτιο ότι η Λίζα είχε ήδη φύγει», γράφει. «Το πνεύμα της, που ήταν πάντα τόσο ζωντανό, δεν ήταν πια εκεί».
Η ίδια λέει ότι η οικογένεια ήταν εκεί όλη μέρα. «Η Λίζα ουσιαστικά δεν ανέπνεε», αναφέρει. «Ήμασταν εκεί με τις ώρες, περιμένοντας, ελπίζοντας και προσευχόμενοι, μέχρι που μπήκε ο γιατρός και είπε: “Πρισίλα, λυπάμαι πολύ, έφυγε”. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε — δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Ήταν σκληρό για όλους μας, και ακόμα είναι. Αλλά όπως είπα, ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να είναι εδώ. Ήθελε να είναι με τον Μπεν».
Περιγράφει επίσης πως αναγκάστηκε να πάρει την οδυνηρή απόφαση να τη βγάλει από τη μηχανική υποστήριξη. «Δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι θα συνέχιζε να χτυπά η καρδιά της», γράφει. «Ρώτησα τον γιατρό: “Τι είδους ζωή θα έχει αν την κρατήσουμε στη μηχανή;” Με κοίταξε με συμπόνια και κούνησε το κεφάλι. “Καμία ποιότητα ζωής”. Σκέφτηκα το κορίτσι μου, το άγριο, ανυπότακτο, παθιασμένο κορίτσι μου, να μένει για πάντα έτσι», συνεχίζει. «Είπα αυτό που έπρεπε να πω. “Βγάλτε τη μηχανή, γιατρέ”. Η φωνή μου μόλις που ακουγόταν».
Σήμερα, η Πρισίλα Πρίσλεϊ επιλέγει να θυμάται τις χαρούμενες στιγμές που πέρασε με την κόρη της. «Ξέρω ότι λέγονται πολλά εκεί έξω, ότι έκανα αυτό στη Λίζα Μαρί, ότι της έκανα το άλλο», λέει. «Υπήρχαν πολλοί που δεν ήθελαν να είμαστε κοντά. Αλλά ήμασταν πολύ κοντά. Η Λίζα μπορούσε να είναι πεισματάρα, αλλά κι εγώ ήμουν μερικές φορές. Περάσαμε πολλές καλές στιγμές μαζί».
Αναφερόμενη στην προσωπικότητά της, υπογραμμίζει την εξωστρέφειά της. «Ήταν διασκεδαστική. Της άρεσε να πίνει μερικά ποτά και να περνά χρόνο με φίλους. Μου τηλεφωνούσε και μου έλεγε: “Μαμά, θέλεις να έρθεις για ένα ποτό;” Μπορεί να ήμουν ήδη έξω για δείπνο με κάποιον και να έλεγε: “Φέρ’ τους όλους εδώ”. Της άρεσε πραγματικά να περνά καλά», γράφει στο βιβλίο της.
