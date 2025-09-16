Τρέλανε τα social media ξανά η ξανθιά Τζένιφερ Λόπεζ - «Είσαι ίδια η Γκουέν Στεφάνι» της γράφουν
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Instagram Γκουέν Στέφανι

Τρέλανε τα social media ξανά η ξανθιά Τζένιφερ Λόπεζ - «Είσαι ίδια η Γκουέν Στεφάνι» της γράφουν

Αφορμή αποτέλεσαν τα καρέ από τις προετοιμασίες και τα γυρίσματα της ταινίας του Μπιλ Κόντον «Το φιλί της γυναίκας αράχνης»

Τρέλανε τα social media ξανά η ξανθιά Τζένιφερ Λόπεζ - «Είσαι ίδια η Γκουέν Στεφάνι» της γράφουν
5 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο και τρεις φορές χρειάστηκαν followers της Τζένιφερ Λόπεζ για να καταλάβουν ότι στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό της στο Instagram ήταν η ίδια και όχι η τραγουδίστρια Γκουέν Στεφάνι.

Αφορμή αποτέλεσαν τα καρέ από τις προετοιμασίες και τα γυρίσματα της ταινίας του Μπιλ Κόντον «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» στην οποία η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την Αουρόρα.

Στις φωτογραφίες η λατίνα τραγουδίστρα φαίνεται να φοράει μια περούκα με ψηλή σγουρή αλογοουρά και μια στέκα απαλού ροζ χρώματος. Σε μια άλλη φωτογραφία η Λόπεζ είναι μέσα σε μια μπανιέρα, ενώ κοιτά σκίτσα φορέματος.

«Το να μπω στο ρόλο της Αουρόρα ήταν σαν να χόρευα στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου... με όλη την λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό. Το να γυρίζω πίσω στο χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό», έγραψε η Λόπεζ στη λεζάντα των φωτογραφιών.



Αρκετοί followers εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου, ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να μην συγκρίνουν τη Λόπεζ με την 55χρονη Γκουέν Στεφάνι

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η Γκουέν Στεφάνι!», σχολίασε κάποιος, και αρκετοί συμφώνησαν: «Συμφωνώ!». «Μοιάζει με την Γκουέν Στεφάνι», πρόσθεσε ένας τρίτος, ενώ ένας τέταρτος αστειεύτηκε: «Τι στο καλό είναι αυτό;».

Κλείσιμο
Τρέλανε τα social media ξανά η ξανθιά Τζένιφερ Λόπεζ - «Είσαι ίδια η Γκουέν Στεφάνι» της γράφουν
H 55χρονη τραγουδίστρια Γκουέν Στεφάνι


Ειδήσεις σήμερα:

Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη

Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης