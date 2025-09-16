Τρέλανε τα social media ξανά η ξανθιά Τζένιφερ Λόπεζ - «Είσαι ίδια η Γκουέν Στεφάνι» της γράφουν
Τρέλανε τα social media ξανά η ξανθιά Τζένιφερ Λόπεζ - «Είσαι ίδια η Γκουέν Στεφάνι» της γράφουν
Αφορμή αποτέλεσαν τα καρέ από τις προετοιμασίες και τα γυρίσματα της ταινίας του Μπιλ Κόντον «Το φιλί της γυναίκας αράχνης»
Δύο και τρεις φορές χρειάστηκαν followers της Τζένιφερ Λόπεζ για να καταλάβουν ότι στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό της στο Instagram ήταν η ίδια και όχι η τραγουδίστρια Γκουέν Στεφάνι.
Αφορμή αποτέλεσαν τα καρέ από τις προετοιμασίες και τα γυρίσματα της ταινίας του Μπιλ Κόντον «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» στην οποία η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την Αουρόρα.
Στις φωτογραφίες η λατίνα τραγουδίστρα φαίνεται να φοράει μια περούκα με ψηλή σγουρή αλογοουρά και μια στέκα απαλού ροζ χρώματος. Σε μια άλλη φωτογραφία η Λόπεζ είναι μέσα σε μια μπανιέρα, ενώ κοιτά σκίτσα φορέματος.
«Το να μπω στο ρόλο της Αουρόρα ήταν σαν να χόρευα στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου... με όλη την λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό. Το να γυρίζω πίσω στο χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό», έγραψε η Λόπεζ στη λεζάντα των φωτογραφιών.
Αρκετοί followers εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου, ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να μην συγκρίνουν τη Λόπεζ με την 55χρονη Γκουέν Στεφάνι
«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η Γκουέν Στεφάνι!», σχολίασε κάποιος, και αρκετοί συμφώνησαν: «Συμφωνώ!». «Μοιάζει με την Γκουέν Στεφάνι», πρόσθεσε ένας τρίτος, ενώ ένας τέταρτος αστειεύτηκε: «Τι στο καλό είναι αυτό;».
