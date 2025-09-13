Ευγενία Σαμαρά: Η συντροφικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, είναι απαραίτητη για εμένα
Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση, παραδέχτηκε η ηθοποιός
Στην αξία της συντροφικότητας αναφέρθηκε η Ευγενία Σαμαρά, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ζωής της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» εξηγώντας πως η συντροφικότητα της προσφέρει ασφάλεια και οικειότητα, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή. Όπως είπε, έχει ανάγκη από τέτοιες σχέσεις για να νιώθει δημιουργική και σε ισορροπία.
«Η συντροφικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, είναι απαραίτητη για μένα, είμαι πολύ συντροφικός άνθρωπος και το καταλαβαίνω για το πόσο ωραία νιώθω και πόση ασφάλεια και οικειότητα, όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες και στη δουλειά» δήλωσε η ηθοποιός.
Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ σε τοξική σχέση, ενώ εξέφρασε την αμφιβολία της για το πώς ορίζει ο καθένας την «τοξικότητα»: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση. Δεν καταλαβαίνω και τι ακριβώς λέμε τοξικό, γενικά χρησιμοποιούμε σήμερα διάφορες λέξεις όπως “αυτός είναι τοξικός” Τι σημαίνει ότι "αυτός είναι τοξικός; ". Δεν καταλαβαίνω ακριβώς, αλήθεια το λέω. Θεωρώ ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Γιατί να έχω υπάρξει σε μία τοξική σχέση; Από τη στιγμή που κάτι δεν θα το ονομάσω εγώ τοξικό. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας μέσα στα πράγματα».
