Τζέιμι Λι Κέρτις για τον σύζυγό της: Είμαι τόσο χαρούμενη που το σύμπαν μας έφερε κοντά
Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι παντρεμένοι εδώ και 40 χρόνια
Ευγνώμων για την κοινή πορεία με τον σύζυγό της, Κρίστοφερ Γκεστ, δήλωσε η Τζέιμι Λι Κέρτις μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παντρεύτηκαν το 1984 και έχουν υιοθετήσει δύο παιδιά.
Η ηθοποιός έκανε τη δημόσια εξομολόγηση με αφορμή μια πρόσφατη κοινή εμφάνισή τους. Η Κέρτις ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από την παρουσία τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Spinal Tap II: The End Continues» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γκεστ. Πέρα από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η 66χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια εικόνα τους από κοινή εμφάνισή που είχαν κάνει πριν από 40 χρόνια.
Στη λεζάντα που συνόδευε τις δύο φωτογραφίες, η Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε: «Πριν από 40 χρόνια και χθες το βράδυ. Είμαι τόσο χαρούμενη που το σύμπαν έφερε τον Κρίστοφερ κι εμένα κοντά και ροκάρουμε και προχωράμε μαζί εδώ και πάνω από 40 χρόνια».
