Τζέιμι Λι Κέρτις για τον σύζυγό της: Είμαι τόσο χαρούμενη που το σύμπαν μας έφερε κοντά
GALA
Τζέιμι Λι Κέρτις Σύζυγος

Τζέιμι Λι Κέρτις για τον σύζυγό της: Είμαι τόσο χαρούμενη που το σύμπαν μας έφερε κοντά

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι παντρεμένοι εδώ και 40 χρόνια

Τζέιμι Λι Κέρτις για τον σύζυγό της: Είμαι τόσο χαρούμενη που το σύμπαν μας έφερε κοντά
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ευγνώμων για την κοινή πορεία με τον σύζυγό της, Κρίστοφερ Γκεστ, δήλωσε η Τζέιμι Λι Κέρτις μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παντρεύτηκαν το 1984 και έχουν υιοθετήσει δύο παιδιά.

Η ηθοποιός έκανε τη δημόσια εξομολόγηση με αφορμή μια πρόσφατη κοινή εμφάνισή τους. Η Κέρτις ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από την παρουσία τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Spinal Tap II: The End Continues» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γκεστ. Πέρα από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η 66χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια εικόνα τους από κοινή εμφάνισή που είχαν κάνει πριν από 40 χρόνια.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις δύο φωτογραφίες, η Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε: «Πριν από 40 χρόνια και χθες το βράδυ. Είμαι τόσο χαρούμενη που το σύμπαν έφερε τον Κρίστοφερ κι εμένα κοντά και ροκάρουμε και προχωράμε μαζί εδώ και πάνω από 40 χρόνια».

Δείτε την ανάρτησή της


Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα

Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες

«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς

Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης