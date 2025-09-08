Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Τσουρός το ‘χει, η Τατιάνα θα το βρει και τα πρωινά μπαίνουν σε θέση μάχης
Ο Τσουρός το ‘χει, η Τατιάνα θα το βρει και τα πρωινά μπαίνουν σε θέση μάχης
Λίγες ημέρες έμειναν για την μητέρα των μαχών, την πρωινή ζώνη, όπου θα γίνει η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση
Σε ένα πολύ όμορφο στούντιο, με φως και ωραία εικόνα ο Κώστας Τσουρός έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΙ. Η εκπομπή του πολύ καλά προετοιμασμένη, με σκαλέτα γεμάτη και πολύ γρήγορη που φέρει την υπογραφή της έμπειρης και καλής συναδέλφου, Ελεάννας Τρυφίδου, οι συνεργάτες του άνετοι και χαμογελαστοί, λαμπεροί και άψογοι μεταξύ τους. Ιχνος τοξικότητας και ανταγωνισμού, απουσία ύφους βεζύρη ή κατά φαντασία παρουσιάστριας και «καθαρή» εικόνα με πρόσωπα, που συνεργάζονται για την εκπομπή και όχι μία μερίδα εξ αυτών για να εξοντώσει τους υπόλοιπους, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις… Ωραίο και το lifestyle με κάποιες αποκλειστικότητες, κάποια θέματα όμως ήταν απλά πυροτεχνήματα δίχως πραγματικό περιεχόμενο, σοβαρή αλλά όχι δραματική η προσέγγιση της ενημέρωσης και από τον παρουσιαστή και από τους δημοσιογράφους. Συνολικά, μια πολύ καλή και τίμια προσπάθεια που είναι αποτέλεσμα δουλειάς και καλής συνεργασίας.
Από την άλλη είναι να απορείς που αγχώνεται τόσο πολύ η δημοσιογραφική πιάτσα και οι άλλες εκπομπές για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου και λιγότερο η ίδια και η ομάδα της. Σίγουρα η πολύ χαμηλή τηλεθέαση είναι ανησυχητική αλλά μιλάμε για μία σημαντική αλλαγή στη ζώνη, για μία προσπάθεια που αναζητά τον βηματισμό της στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό και έρχεται να αλλάξει σημαντικά την συνήθεια του κοινού του ΣΚΑΪ που προτιμά τα πολιτικά θέματα και λιγότερο τα κοινωνικά. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή και μία υπενθύμιση: οι πολύ έμπειροι έχουν γυρίσει και πιο δύσκολα ματς. Ας περιμένουμε να αρχίσει το πρόγραμμα, να ανοίξουν τα σχολεία και να μπει η οικογένεια σε φθινοπωρινούς ρυθμούς και το ξανασυζητάμε. Αλλωστε κάποιες διορθώσεις έγιναν και η σημερινή προσέγγιση και επεξήγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ είχε ενδιαφέρον.
Την Δευτέρα ο πρωινός καφές θα έχει άλλη γεύση. Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη βάζει μπροστά τις μηχανές και οι Φαίη Σκορδά, Γιώργος Λιάγκας, Κατερίνα Καινούργιου, Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου και νωρίτερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή μπαίνουν στην αρένα με πολλή ή λιγότερη ανανέωση, με νέα πρόσωπα και παλιά (σε κάποιες περιπτώσεις πολύτιμα) για να κερδίσουν εντυπώσεις και νούμερα. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για την ζώνη των εντυπώσεων και των τίτλων, καθώς ο αριθμός τηλεθεατών το πρωί είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον αντίστοιχο στην βραδινή ζώνη. Ο κόσμος έχει δείξει και μέσα από τις καλοκαιρινές επιλογές του, ότι δεν θέλει εντάσεις, τοξικότητα, στοχοποίηση και χρειάζεται χαρά και καλή παρέα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα το ακολουθήσουν και ποιοι θα κυνηγήσουν τα νούμερα με κάθε τρόπο.
Με ενδιαφέρον και η μάχη Κουτσελίνη – Κουσουλού. Εκεί θα δούμε μεγάλο ματς και μάλιστα φρέσκο.
Κουίζ: ποια συνεργάτιδα ζωντανής εκπομπής εξέφρασε ήδη την δυσαρέσκειά της για ψυχρή υποδοχή;
Από την άλλη είναι να απορείς που αγχώνεται τόσο πολύ η δημοσιογραφική πιάτσα και οι άλλες εκπομπές για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου και λιγότερο η ίδια και η ομάδα της. Σίγουρα η πολύ χαμηλή τηλεθέαση είναι ανησυχητική αλλά μιλάμε για μία σημαντική αλλαγή στη ζώνη, για μία προσπάθεια που αναζητά τον βηματισμό της στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό και έρχεται να αλλάξει σημαντικά την συνήθεια του κοινού του ΣΚΑΪ που προτιμά τα πολιτικά θέματα και λιγότερο τα κοινωνικά. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή και μία υπενθύμιση: οι πολύ έμπειροι έχουν γυρίσει και πιο δύσκολα ματς. Ας περιμένουμε να αρχίσει το πρόγραμμα, να ανοίξουν τα σχολεία και να μπει η οικογένεια σε φθινοπωρινούς ρυθμούς και το ξανασυζητάμε. Αλλωστε κάποιες διορθώσεις έγιναν και η σημερινή προσέγγιση και επεξήγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ είχε ενδιαφέρον.
Την Δευτέρα ο πρωινός καφές θα έχει άλλη γεύση. Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη βάζει μπροστά τις μηχανές και οι Φαίη Σκορδά, Γιώργος Λιάγκας, Κατερίνα Καινούργιου, Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου και νωρίτερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή μπαίνουν στην αρένα με πολλή ή λιγότερη ανανέωση, με νέα πρόσωπα και παλιά (σε κάποιες περιπτώσεις πολύτιμα) για να κερδίσουν εντυπώσεις και νούμερα. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για την ζώνη των εντυπώσεων και των τίτλων, καθώς ο αριθμός τηλεθεατών το πρωί είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον αντίστοιχο στην βραδινή ζώνη. Ο κόσμος έχει δείξει και μέσα από τις καλοκαιρινές επιλογές του, ότι δεν θέλει εντάσεις, τοξικότητα, στοχοποίηση και χρειάζεται χαρά και καλή παρέα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα το ακολουθήσουν και ποιοι θα κυνηγήσουν τα νούμερα με κάθε τρόπο.
Με ενδιαφέρον και η μάχη Κουτσελίνη – Κουσουλού. Εκεί θα δούμε μεγάλο ματς και μάλιστα φρέσκο.
Κουίζ: ποια συνεργάτιδα ζωντανής εκπομπής εξέφρασε ήδη την δυσαρέσκειά της για ψυχρή υποδοχή;
Ειδήσεις σήμερα:
Κατέρρευσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, καταθέτει την παραίτησή του ο Μπαϊρού
Τα μυστικά αίτια της ακρίβειας - Γιατί το μοσχαράκι ξεπέρασε τα €20 και πώς η ευλογιά θερίζει κοπάδια και... κτηνοτρόφους
Οι γλωσσολόγοι των γηπέδων: Τα «λαμόγια», το «πούλμαν», ο μυρωδιάς και άλλα πολλά που πέρασαν στα... λεξικά
Κατέρρευσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, καταθέτει την παραίτησή του ο Μπαϊρού
Τα μυστικά αίτια της ακρίβειας - Γιατί το μοσχαράκι ξεπέρασε τα €20 και πώς η ευλογιά θερίζει κοπάδια και... κτηνοτρόφους
Οι γλωσσολόγοι των γηπέδων: Τα «λαμόγια», το «πούλμαν», ο μυρωδιάς και άλλα πολλά που πέρασαν στα... λεξικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα