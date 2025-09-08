Η Doja Cat άφησε άφωνους τους πάντες στα MTV VMAs τρώγοντας… το κραγιόν της
Η Doja Cat άφησε άφωνους τους πάντες στα MTV VMAs τρώγοντας… το κραγιόν της
Δείτε βίντεο με το περιστατικό που έγινε viral
Η Doja Cat κατάφερε να προκαλέσει στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2025, όταν, ενώ έβαφε τα χείλη της με κόκκινο κραγιόν, ξάφνιασε τους πάντες δαγκώνοντάς το και αρχίζοντας να το μασά μπροστά στις κάμερες.
Το περιστατικό έγινε αμέσως viral στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν με απορία ή και θαυμασμό την απρόβλεπτη κίνηση της τραγουδίστριας. «Ο τρόπος που έφαγε το κραγιόν ήταν θεϊκός», έγραψε χαρακτηριστικά ένας στο X, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Κορίτσι μου, γιατί τρως κραγιόν;».
Δείτε το βίντεο
Άλλοι θεατές εξέφρασαν ανησυχία για το αν επρόκειτο για αληθινό προϊόν, με σχόλια όπως «αυτό δεν είναι επικίνδυνο; Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι», ενώ οι πιο φανατικοί θαυμαστές της, την αποθέωσαν: «Μια βασίλισσα δεν μένει ποτέ νηστική» και «τόλμησε ένα γευστικό fashion statement». Κάποιοι μάλιστα υποστήριξαν ότι ίσως πρόκειται για έξυπνο teaser του επερχόμενου single της με τίτλο «Lipstain».
Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James, μιλώντας στη Daily Mail, περιέγραψε πάντως το στιγμιότυπο ως «μια στιγμή-εφιάλτη για τις περισσότερες γυναίκες», σημειώνοντας ότι η Doja φάνηκε να δείχνει αποστροφή ενώ έτρωγε το κραγιόν.
Για την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια του Kiss Me More επέλεξε μια δημιουργία Balmain με έμπνευση από τη δεκαετία του 1980, με έντονο ντεκολτέ και γεωμετρικά μοτίβα σε ροζ και μαύρες αποχρώσεις. Συνδύασε το look με ψηλοτάκουνα και τσαντάκι σε σχήμα κραγιόν, ενισχύοντας το εκκεντρικό concept της βραδιάς.
Δείτε φωτογραφία από την εμφάνισή της
Η Doja Cat ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή των VMAs, σε μια βραδιά όπου η Lady Gaga σημείωσε δυναμικό comeback, κερδίζοντας τον τίτλο της Καλλιτέχνιδας της Χρονιάς.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
