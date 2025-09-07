Ο Βασίλης Κούκουρας αντικαθιστά τον Στάθη Μαντζώρο στο θέατρο μετά την περιπέτεια της υγείας του
Ο ηθοποιός τους τελευταίους μήνες δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο
Μία αλλαγή σημειώθηκε στη διανομή της παράστασης «2:22 – A Ghost Story», που συνεχίζει την πορεία της στο Θέατρο Αλάμπρα. Ο Βασίλης Κούκουρας αναλαμβάνει τον ρόλο που πέρσι ερμήνευε ο Στάθης Μαντζώρος, ο οποίος αποσύρεται λόγω του σοβαρού προβλήματος της υγείας του.
Το έργο, που παντρεύει το θρίλερ με το ψυχολογικό δράμα και έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τον Φάνη Μουρατίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην περσινή διανομή συμμετείχαν οι Ναταλία Δραγούμη, Φαίη Ξυλά και Στάθης Μαντζώρος.
Ο Βασίλης Κούκουρας, με σημαντική πορεία τόσο σε δραματικούς, όσο και σε κωμικούς ρόλους, αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον χαρακτήρα που ερμήνευε ο Στάθης Μαντζώρος. Ο ηθοποιός τους τελευταίους μήνες δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.
