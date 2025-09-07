ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - 112 στους κατοίκους

Ο Βασίλης Κούκουρας αντικαθιστά τον Στάθη Μαντζώρο στο θέατρο μετά την περιπέτεια της υγείας του
GALA
Στάθης Μαντζώρος Βασίλης Κούκουρας θεατρο

Ο Βασίλης Κούκουρας αντικαθιστά τον Στάθη Μαντζώρο στο θέατρο μετά την περιπέτεια της υγείας του

Ο ηθοποιός τους τελευταίους μήνες δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο

Ο Βασίλης Κούκουρας αντικαθιστά τον Στάθη Μαντζώρο στο θέατρο μετά την περιπέτεια της υγείας του
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία αλλαγή σημειώθηκε στη διανομή της παράστασης «2:22 – A Ghost Story», που συνεχίζει την πορεία της στο Θέατρο Αλάμπρα. Ο Βασίλης Κούκουρας αναλαμβάνει τον ρόλο που πέρσι ερμήνευε ο Στάθης Μαντζώρος, ο οποίος αποσύρεται λόγω του σοβαρού προβλήματος της υγείας του.

Το έργο, που παντρεύει το θρίλερ με το ψυχολογικό δράμα και έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τον Φάνη Μουρατίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην περσινή διανομή συμμετείχαν οι Ναταλία Δραγούμη, Φαίη Ξυλά και Στάθης Μαντζώρος.

Ο Βασίλης Κούκουρας αντικαθιστά τον Στάθη Μαντζώρο στο θέατρο μετά την περιπέτεια της υγείας του


Ο Βασίλης Κούκουρας, με σημαντική πορεία τόσο σε δραματικούς, όσο και σε κωμικούς ρόλους, αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον χαρακτήρα που ερμήνευε ο Στάθης Μαντζώρος. Ο ηθοποιός τους τελευταίους μήνες δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Βασίλης Κούκουρας αντικαθιστά τον Στάθη Μαντζώρο στο θέατρο μετά την περιπέτεια της υγείας του



Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους

Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης