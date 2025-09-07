ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Έμιλι Ραταϊκόφσκι - Όστιν Μπάτλερ: Συνεχίζεται το φλερτ ανάμεσά τους - Η νέα φωτογραφία από το δείπνο τους

Φήμες τους θέλουν να είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ

Ιωάννα Μαρίνου
Φήμες κυκλοφορούν και θέλουν τον Όστιν Μπάτλερ και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι να είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, καθώς οι δύο σταρ εθεάθησαν σε δείπνο στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το PageSix, ο ηθοποιός και το μοντέλο απαθανατίστηκαν στο Waverly Inn στο West Village να απολαμβάνουν το φαγητό τους.

Πελάτες που βρίσκονταν εκεί περιέγραψαν την ατμόσφαιρα ως «πολύ χαριτωμένη και γεμάτη γέλια», σημειώνοντας ότι το ζευγάρι βρισκόταν για περίπου δύο ώρες σε ένα ιδιωτικό booth. Αν και δεν υπήρξε κάποια ξεκάθαρη κίνηση που να μαρτυρά τη σχέση τους, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έγειρε αρκετές φορές προς τον Όστιν Μπάτλερ, ενώ εκείνος πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους της.

Οι δύο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και πριν λίγες εβδομάδες, σε afterparty στην πρεμιέρα της ταινίας Caught Stealing στη Νέα Υόρκη, με φωτογραφίες να δείχνουν ότι περνούσαν αρκετή ώρα μαζί.

Η προσωπική ζωή του Όστιν Μπάτλερ έχει απασχολήσει πρόσφατα τα μέσα, καθώς φήμες τον ήθελαν να έχει συνδεθεί με τη συμπρωταγωνίστριά του, Ζόι Κράβιτζ, αν και πηγές διευκρίνισαν αργότερα ότι οι δυο τους είναι απλώς φίλοι. Ο ηθοποιός ήταν προηγουμένως σε σχέση με το μοντέλο Κάια Γκέρμπερ, μέχρι τον χωρισμό τους τον περασμένο Ιανουάριο.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, από την πλευρά της, χώρισε το 2022 από τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλάρντ, με τον οποίο έχει έναν γιο, τον Σιλβέστερ. Το τελευταίο διάστημα είχε συνδεθεί ερωτικά με τον μουσικό Shaboozey.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock


