Ζόι Κράβιτς και Όστιν Μπάτλερ απαθανατίστηκαν αγκαλιασμένοι σε μπαρ – Φουντώνουν οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους
Ζόι Κράβιτς και Όστιν Μπάτλερ απαθανατίστηκαν αγκαλιασμένοι σε μπαρ – Φουντώνουν οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους
Οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν σε μπαρ μετά την πρεμιέρα του «Caught Stealing»
Αγκαλιασμένοι σε βραδινή έξοδο εθεάθησαν ο Όστιν Μπάτλερ και η Ζόι Κράβιτς μετά την πρεμιέρα της ταινίας τους «Caught Stealing» στο Παρίσι, πυροδοτώντας ξανά φήμες για πιθανό ειδύλλιο ανάμεσά τους.
Οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε μπαρ, όπου διασκέδαζαν. Σε βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail», οι δύο συμπρωταγωνιστές εμφανίζονται να απολαμβάνουν το βράδυ τους, ενώ λίγο αργότερα αντάλλαξαν μια έντονη αγκαλιά.
Άτομο από το περιβάλλον τους ανέφερε πως «υπάρχει σίγουρα χημεία» ανάμεσά τους, καθώς η κοινή προώθηση της ταινίας ενισχύει τις φήμες περί ειδυλλίου. «Τους αρέσει να περνούν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σχέση, αλλά ο Όστιν δεν έχει μείνει στη ζώνη του φίλου», είπε το ίδιο πρόσωπο.
«Η συνεργασία τους στην ταινία ήταν έντονη, καθώς ο σκηνοθέτης Ντάρεν Αρονόφσκι είναι γνωστός ότι πιέζει τους ηθοποιούς του. Το στάδιο της προώθησης και ο χρόνος που περνούν μαζί χωρίς αυτήν την πίεση είναι η ανταμοιβή και για τους δύο» όπως ανέφερε η ίδια πηγή: «Ο Όστιν θεωρεί τη Ζόι cool και αστεία. Οι φίλοι του δεν θα εκπλαγούν αν υπάρξει συνέχεια».
Δείτε το βίντεο
Ο Μπάτλερ έχει πρόσφατα χωρίσει από το μοντέλο Κάια Γκέρμπερ, ενώ η Κράβιτς ακύρωσε τον αρραβώνα της με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ το 2024. Οι φήμες για πιθανή ερωτική σχέση ξεκίνησαν ήδη από τον Οκτώβριο, όταν είχαν απαθανατιστεί να φιλιούνται στα γυρίσματα του «Caught Stealing».
Τότε, πρόσωπο κοντά στην Κράβιτς είχε δηλώσει στην «Page Six»: «Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Με τον Όστιν στο πλευρό της βρίσκει την ευκαιρία να περάσει καλά, να αποσπάσει το μυαλό της. Σίγουρα δεν είναι η πιο χαρούμενη με ό,τι συνέβη. Είναι ένας τρόπος να διασκεδάσει και να χαλαρώσει. Ποιος δεν θα ενδιαφερόταν για τη Ζόι;».
Οι φήμες «φούντωσαν» ξανά την Πέμπτη 21 Αυγούστου, όταν οι δύο τους μοιράστηκαν μια πιο προσωπική στιγμή στην πρεμιέρα της ταινίας στο Παρίσι, κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια κατά τη διάρκεια των φωτογραφιών στο κόκκινο χαλί. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Μπάτλερ είχε σώσει την Κράβιτς από μια μέλισσα που εμφανίστηκε μπροστά τους και την τρόμαξε. Το προηγούμενο διάστημα, είχαν επίσης εντοπιστεί μαζί σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, μετά την οποία φέρεται να συνέχισαν τη βραδιά τους.
Το «Caught Stealing», σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 29 Αυγούστου. Ο Μπάτλερ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Χανκ, ενός πρώην αστέρα του μπέιζμπολ που εργάζεται πλέον ως μπάρμαν και μπλέκει στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης το 1990. Η Κράβιτς υποδύεται την Ιβόν, τη γυναίκα που αποτελεί το ερωτικό του ενδιαφέρον στην ταινία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι δύο ηθοποιοί απαθανατίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε μπαρ, όπου διασκέδαζαν. Σε βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail», οι δύο συμπρωταγωνιστές εμφανίζονται να απολαμβάνουν το βράδυ τους, ενώ λίγο αργότερα αντάλλαξαν μια έντονη αγκαλιά.
Άτομο από το περιβάλλον τους ανέφερε πως «υπάρχει σίγουρα χημεία» ανάμεσά τους, καθώς η κοινή προώθηση της ταινίας ενισχύει τις φήμες περί ειδυλλίου. «Τους αρέσει να περνούν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σχέση, αλλά ο Όστιν δεν έχει μείνει στη ζώνη του φίλου», είπε το ίδιο πρόσωπο.
«Η συνεργασία τους στην ταινία ήταν έντονη, καθώς ο σκηνοθέτης Ντάρεν Αρονόφσκι είναι γνωστός ότι πιέζει τους ηθοποιούς του. Το στάδιο της προώθησης και ο χρόνος που περνούν μαζί χωρίς αυτήν την πίεση είναι η ανταμοιβή και για τους δύο» όπως ανέφερε η ίδια πηγή: «Ο Όστιν θεωρεί τη Ζόι cool και αστεία. Οι φίλοι του δεν θα εκπλαγούν αν υπάρξει συνέχεια».
Δείτε το βίντεο
Austin Butler and Zoë Kravitz spotted getting cozy in Paris yesterday. pic.twitter.com/hSEY96cAbN— AB Verse (@AustinButler_04) August 22, 2025
Ο Μπάτλερ έχει πρόσφατα χωρίσει από το μοντέλο Κάια Γκέρμπερ, ενώ η Κράβιτς ακύρωσε τον αρραβώνα της με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ το 2024. Οι φήμες για πιθανή ερωτική σχέση ξεκίνησαν ήδη από τον Οκτώβριο, όταν είχαν απαθανατιστεί να φιλιούνται στα γυρίσματα του «Caught Stealing».
Τότε, πρόσωπο κοντά στην Κράβιτς είχε δηλώσει στην «Page Six»: «Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Με τον Όστιν στο πλευρό της βρίσκει την ευκαιρία να περάσει καλά, να αποσπάσει το μυαλό της. Σίγουρα δεν είναι η πιο χαρούμενη με ό,τι συνέβη. Είναι ένας τρόπος να διασκεδάσει και να χαλαρώσει. Ποιος δεν θα ενδιαφερόταν για τη Ζόι;».
Οι φήμες «φούντωσαν» ξανά την Πέμπτη 21 Αυγούστου, όταν οι δύο τους μοιράστηκαν μια πιο προσωπική στιγμή στην πρεμιέρα της ταινίας στο Παρίσι, κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια κατά τη διάρκεια των φωτογραφιών στο κόκκινο χαλί. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Μπάτλερ είχε σώσει την Κράβιτς από μια μέλισσα που εμφανίστηκε μπροστά τους και την τρόμαξε. Το προηγούμενο διάστημα, είχαν επίσης εντοπιστεί μαζί σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, μετά την οποία φέρεται να συνέχισαν τη βραδιά τους.
Το «Caught Stealing», σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 29 Αυγούστου. Ο Μπάτλερ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Χανκ, ενός πρώην αστέρα του μπέιζμπολ που εργάζεται πλέον ως μπάρμαν και μπλέκει στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης το 1990. Η Κράβιτς υποδύεται την Ιβόν, τη γυναίκα που αποτελεί το ερωτικό του ενδιαφέρον στην ταινία.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα