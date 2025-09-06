Όστιν Μπάτλερ: Για δείπνο με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι - Άγνωστη μέχρι στιγμής η μεταξύ τους σχέση
Οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί σε γνωστό εστιατόριο της Νέας Υόρκης
Όλο και πιο έντονη γίνεται η φημολογία που θέλει τον Όστιν Μπάτλερ και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι να βγαίνουν. Ο 34χρονος ηθοποιός και το 34χρονο μοντέλο βγήκαν το βράδυ της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου για δείπνο στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσίευσε το celebrity blog Deux Moi.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι καθόταν στο γνωστό εστιατόριο The Waverly Inn. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται μαζί το τελευταίο διάστημα. Περισσότερο από μια εβδομάδα πριν, είχαν φωτογραφηθεί σε ένα after party.
Πιο συγκρεκριμένα, επρόκειτο για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Όστιν Μπάτλερ, Caught Stealing, με τον ηθοποιό να εμφανίζεται σε φωτογραφίες να γέρνει προς την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η οποία κοιτούσε αλλού.
Οι φήμες για πιθανή σχέση του Όστιν Μπάτλερ με τη συμπρωταγωνίστριά του Ζόι Κράβιτζ διαψεύστηκαν, καθώς οι δυο τους είναι μόνο φίλοι και συνεργάτες. Για το μοντέλο, η δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή δεν είναι καινούρια. Τον Μάρτιο του 2023 είχε προκαλέσει φήμες σχέσης με τον Χάρι Στάιλς μετά από ένα δημόσιο φιλί.
