Νετανιάχου: Τα θεμέλια του καθεστώτος στο Ιράν έχουν ραγίσει, είναι καταδικασμένο να πέσει
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να  υπαναχώρησε από σχέδιο επίθεσης εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

«Τα θεμέλια» του ιρανικού καθεστώτος «έχουν ραγίσει» δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «είναι καταδικασμένο να πέσει», κατά την παρουσία του σε τελετή αποχαιρετισμού του απερχόμενου επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.

«Το τίμημα που έχει ήδη πληρώσει το Ιράν είναι πολύ βαρύ. Τα θεμέλια αυτού του καθεστώτος τρόμου στο Ιράν έχουν ραγίσει. Δεν θα επιστρέψει ποτέ στην κατάσταση που βρισκόταν στο παρελθόν και σας λέω ότι είναι καταδικασμένο να πέσει», δήλωσε ο Νετανιάχου.



Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους αντιπάλους του Ισραήλ, τονίζοντας: «Ας γνωρίζει κάθε εχθρός που σχεδιάζει να βλάψει το Ισραήλ ότι τα σχέδιά του θα αποτύχουν. Το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι εξαιρετικά βαρύ».

Η δήλωση έγινε λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπαναχώρησε από σχέδιο επίθεσης εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, έπειτα από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Απευθυνόμενος στον Μπαρνέα, ο Νετανιάχου εξήρε το έργο του κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μοσάντ.

«Επιτεύχθηκαν σπουδαία πράγματα κατά τη διάρκεια της θητείας σου. Τα πέντε χρόνια που υπηρέτησες ως επικεφαλής της Μοσάντ συγκαταλέγονται στα πιο καθοριστικά στην ιστορία μας», ανέφερε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε για τα 30 χρόνια υπηρεσίας του στην υπηρεσία πληροφοριών και ιδιαίτερα για τα τελευταία χρόνια, τα οποία, όπως είπε, «απέφεραν σημαντικές επιτυχίες και αξιοσημείωτα επιτεύγματα για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Τη θέση του επικεφαλής της Μοσάντ αναλαμβάνει από σήμερα ο υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.
