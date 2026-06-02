Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα: Η ανακοίνωση για μεγάλη συναυλία που θα δώσει στην Αθήνα
Ο ράπερ ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για την παγκόσμια περιοδεία του «Don't Be Dumb World Tour»

Ιωάννα Μαρίνου
Στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει μία μεγάλη συναυλία ο ASAP Rocky, καθώς ανακοινώθηκε ότι προγραμμάτισε ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Don't Be Dumb World Tour», η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή του με νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από οκτώ χρόνια.

Ο Αμερικανός ράπερ αναμένεται να βρεθεί στο Telekom Center Athens την Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Πιο αναλυτικά, ο A$AP Rocky ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για το «Don't Be Dumb World Tour», επεκτείνοντας την παγκόσμια περιοδεία που συνοδεύει την κυκλοφορία του νέου του δίσκου. Την παραγωγή της περιοδείας έχει αναλάβει η Live Nation, με τον καλλιτέχνη να δίνει στους θαυμαστές του την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά το νέο υλικό, αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.


Η περιοδεία ξεκίνησε στις 27 Μαΐου από το United Center του Σικάγο με sold out συναυλία και συνεχίζεται σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, όπως το Τορόντο, η Βοστώνη, η Ατλάντα, το Χιούστον, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ, πριν ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ.

Στη συνέχεια, ο A$AP Rocky θα βρεθεί με το «Don't Be Dumb World Tour» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, με έναρξη στις 25 Αυγούστου από τις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Άμστερνταμ, Λονδίνο, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Αμβούργο, Στοκχόλμη, Βερολίνο και Παρίσι, ενώ προστέθηκαν επιπλέον στάσεις σε Λοτζ, Πράγα, Βουδαπέστη, Ζάγκρεμπ, Βελιγράδι και Σόφια. Ο τελευταίος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας θα είναι η Αθήνα.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ η γενική διάθεση θα αρχίσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα). Παράλληλα, θα διατεθούν και ειδικά VIP πακέτα για τους θαυμαστές του καλλιτέχνη.
