Motor Oil: Αποκτά το 60% της ENACT και επεκτείνεται στην κυκλική οικονομία
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την αξιοποίηση αποβλήτων, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών
Την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της κυκλικής οικονομίας πραγματοποιεί η Motor Oil, προχωρώντας σε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην ENACT A.E., εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την αξιοποίηση αποβλήτων καθώς και στη δημιουργία μετοχικής αξίας με έμφαση τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του ομίλου μέσω στοχευμένων εξαγορών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Motor Oil, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 2026.
Η ανακοίνωση της εταιρείας:
Συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29 Μαΐου 2026 η κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD (έδρα Κύπρος) υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 60% των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διακριτικός τίτλος ENACT A.E.). Η τελευταία δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, παρέχοντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αναβαθμισμένα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων και συναφείς δραστηριότητες.
Η απόφαση για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT Α.Ε. είναι συμβατή με τη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής με μεταγενέστερες ανακοινώσεις ή μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.
