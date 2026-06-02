Gotham TV Awards 2026: Οι σειρές και οι ερμηνείες που ξεχώρισαν στα φετινά βραβεία - Η λίστα με τους νικητές
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η ετήσια τελετή απονομής των Gotham Television Awards, με τις διακρίσεις να μοιράζονται σε αρκετές διαφορετικές παραγωγές της τηλεόρασης και του streaming.
Το βράδυ της Δευτέρας 1η Ιουνίου διεξήχθη η τελετή στη Νέα Υόρκη και μεταξύ άλλων αποτέλεσε ξεχωριστή περίπτωση η σειρά «DTF St. Louis» του HBO Max, η οποία συγκέντρωσε δύο βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς ή Σειράς Ανθολογίας, αλλά και του Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Ντέιβιντ Χάρμπουρ.
Στις κορυφαίες κατηγορίες, το «Pluribus» του Apple TV+, με δημιουργό τον Vince Gilligan και πρωταγωνίστρια τη Rhea Seehorn, αναδείχτηκε Καλύτερη Νέα Δραματική Σειρά, ενώ στην κατηγορία της κωμωδίας το «I Love LA» του HBO Max, με δημιουργό και πρωταγωνίστρια τη Rachel Sennott, κατέκτησε το αντίστοιχο βραβείο.
Συνολικά, τα Gotham TV Awards 2026 βράβευσαν τις κορυφαίες νέες τηλεοπτικές παραγωγές και ερμηνείες της χρονιάς, με το HBO Max να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής, συγκεντρώνοντας πέντε διακρίσεις. Ακολούθησε το Netflix με τρία βραβεία, παρά το γεγονός ότι είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ το Hulu ήταν η μόνη άλλη πλατφόρμα με πάνω από μία νίκη.
Στις ερμηνείες, η Chase Infiniti απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Α’ Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά για το «The Testaments» του Hulu, ενώ ο Babou Ceesay βραβεύτηκε για τη Β’ Ερμηνεία στη δραματική σειρά «Alien: Earth».
Στα τιμητικά βραβεία, η Κλερ Ντέινς έλαβε το Βραβείο Τιμητικής Ερμηνείας (Performer Tribute), η Κέρι Ουάσινγκτον το Βραβείο Προβολής (Spotlight Tribute) και η Μισέλ Φάιφερ το Βραβείο Θρύλου (Legend Tribute). Οι Ματ και Ρος Ντάφερ τιμήθηκαν με το Βραβείο Οραματιστή (Visionary Tribute) για το «Stranger Things», ενώ το καστ του «Love Story: JFK Jr. and Carolyn Bessette» απέσπασε το Βραβείο Συνόλου (Ensemble Tribute).
Οι νικητές των Gotham TV Awards 2026:
Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: DTF St. Louis (HBO Max) – Δημιουργός: Steven Conrad
Καλύτερη Α’ Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Michael Shannon, «Death by Lightning» (Netflix)
Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: David Harbour, «DTF St. Louis» (HBO Max)
Καλύτερη Νέα Δραματική Σειρά: «Pluribus» (Apple TV) – Δημιουργός: Vince Gilligan
Καλύτερη Α’ Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Chase Infiniti, «The Testaments» (Hulu)
Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Babou Ceesay, «Alien: Earth» (FX/Hulu)
Καλύτερη Πρωτότυπη Ταινία (Τηλεοπτική ή Streaming): «Reflection in a Dead Diamond» (Shudder) – Σκηνοθεσία: Hélène Cattet, Bruno Forzani – Παραγωγός: Pierre Foulon
Καλύτερη Ερμηνεία σε Πρωτότυπη Ταινία: Cory Michael Smith, «Mountainhead» (HBO Max)
Καλύτερη Νέα Σειρά Ντοκιμαντέρ: «Katrina: Come Hell and High Water» (Netflix) – Εκτελεστικοί παραγωγοί: Geeta Gandbhir, Spike Lee, Sam Pollard
Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Laurie Metcalf, «Big Mistakes» (Netflix)
Καλύτερη Α’ Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Tim Robinson, «The Chair Company» (HBO Max)
Καλύτερη Νέα Κωμική Σειρά: «I Love LA» (HBO Max) – Δημιουργός: Rachel Sennott
