Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος, συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι
Η απόδραση σημειώθηκε την ώρα της τροφοδοσίας - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό.

Η απόδραση σημειώθηκε την ώρα της τροφοδοσίας, καθώς ο 48χρονος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και συμμετείχε σε εργασία μεταφοράς άρτου. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κρατούμενος εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά. Κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για τη χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο συμβούλιο και, στο πλαίσιο αυτό, είχε λάβει τρεις άδειες κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Όπως επισημαίνεται, σε όλες τις περιπτώσεις είχε τηρήσει πλήρως τους όρους που του είχαν επιβληθεί, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατούνταν για να συνεχίσει την έκτιση της ποινής του. Ο 48χρονος είχε μεταχθεί στον Κορυδαλλό από τις φυλακές Κέρκυρας, όπου κρατούνταν το προηγούμενο διάστημα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη συνεχίζονται.
