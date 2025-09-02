Η Εύη Σαλταφερίδου αποχώρησε από το Exathlon λόγω τραυματισμού
Η Εύη Σαλταφερίδου αποχώρησε από το Exathlon λόγω τραυματισμού
Δεν πρόλαβε να μου λείψει κάτι απ’ έξω και να θέλω να φύγω, δήλωσε η παίκτρια εμφανώς συγκινημένη
Με μια μεγάλη ανατροπή συνεχίστηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου το Exathlon. Ο Γιώργος Καράβας ανακοίνωσε στους παίκτες την αποχώρηση της Εύης Σαλταφερίδου, η οποία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο παιχνίδι εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού.
Η πορτοκαλί ομάδα έμεινε με έναν παίκτη λιγότερο, πράγμα που ίσως της στοιχίσει στη συνέχεια του παιχνιδιού. «Τα νέα που σας φέρνω, δυστυχώς, δεν είναι ευχάριστα. Το ιατρικό team του Exathlon μας ανακοίνωσε ότι ο χρόνος αποκατάστασης για μία από τις παίκτριες, που έχουν τραυματιστεί, είναι αρκετά μεγάλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μοιραία η συγκεκριμένη παίκτρια θα πρέπει να αποχωρήσει από το Exathlon. Και αυτή δυστυχώς δεν είναι άλλη από την Εύη Σαλταφερίδου», ανέφερε ο Γιώργος Καράβας.
Δείτε το βίντεο
Ενώ οι παίκτες έσπευσαν να την αγκαλιάσουν και να την αποχαιρετίσουν, η ίδια, εμφανώς φορτισμένη, δήλωσε: «Δεν θα πω πως τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα, γιατί είναι καθαρά άσχημα όλα αυτή τη στιγμή απ’ όλες τις απόψεις. Δηλαδή δεν πρόλαβα να μου λείψει κάτι απ’ έξω και να θέλω να φύγω. Ένιωθα πολύ καλά φέτος, δηλαδή και σωματικά και ψυχικά ήμουν πολύ εδώ, απλά όταν έγινε ο τραυματισμός κατάλαβα ότι είναι κάτι σοβαρό».
Η πορτοκαλί ομάδα έμεινε με έναν παίκτη λιγότερο, πράγμα που ίσως της στοιχίσει στη συνέχεια του παιχνιδιού. «Τα νέα που σας φέρνω, δυστυχώς, δεν είναι ευχάριστα. Το ιατρικό team του Exathlon μας ανακοίνωσε ότι ο χρόνος αποκατάστασης για μία από τις παίκτριες, που έχουν τραυματιστεί, είναι αρκετά μεγάλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μοιραία η συγκεκριμένη παίκτρια θα πρέπει να αποχωρήσει από το Exathlon. Και αυτή δυστυχώς δεν είναι άλλη από την Εύη Σαλταφερίδου», ανέφερε ο Γιώργος Καράβας.
Δείτε το βίντεο
Ενώ οι παίκτες έσπευσαν να την αγκαλιάσουν και να την αποχαιρετίσουν, η ίδια, εμφανώς φορτισμένη, δήλωσε: «Δεν θα πω πως τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα, γιατί είναι καθαρά άσχημα όλα αυτή τη στιγμή απ’ όλες τις απόψεις. Δηλαδή δεν πρόλαβα να μου λείψει κάτι απ’ έξω και να θέλω να φύγω. Ένιωθα πολύ καλά φέτος, δηλαδή και σωματικά και ψυχικά ήμουν πολύ εδώ, απλά όταν έγινε ο τραυματισμός κατάλαβα ότι είναι κάτι σοβαρό».
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα