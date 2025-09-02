Exathlon: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή έπειτα από τραυματισμό
Exathlon: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η Σταυρούλα Χρυσαειδή έπειτα από τραυματισμό
Η παίκτρια αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Σταυρούλα Χρυσαειδή έπειτα από τραυματισμό που είχε κατά τη διάρκεια αγώνα στο «Exathlon», στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου.
Η παίκτρια έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το πόδι της, τη στιγμή που αγωνιζόταν απέναντι στη Στέλλα Ανδρεάδου. Ο Γιώργος Καράβας μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν σταμάτησε τον αγώνα και τότε πολλοί από τους παίκτες έσπευσαν να βοηθήσουν τη Σταυρούλα Χρυσαειδή.
Ο παρουσιαστής ενημέρωσε πως η παίκτρια «γύρισε το πόδι της», ενώ στον στίβο μάχης βρέθηκε γιατρός της παραγωγής. Στη συνέχεια, η διαγωνιζόμενη της Πορτοκαλί ομάδας μεταφέρθηκε με φορείο στο ασθενοφόρο και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής. Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε η Σταυρούλα Χρυσαειδή εκφράζοντας την έντονη δυσφορία λόγω του τραυματισμού της.
Δείτε το βίντεο
Ένα ακόμη ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα για την πορτοκαλί ομάδα, καθώς και ο Στάθης Σχίζας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο παίκτης προσπάθησε να επιτύχει καλύτερο χρόνο από τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, προκειμένου να παραμείνει στην «κούρσα» της διεκδίκησης.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Στάθης Σχίζας υπέστη τραυματισμό στο πόδι του, με αποτέλεσμα να σταματήσει άμεσα και να καθίσει στο έδαφος. Συμπαίκτες του από τις ομάδες των Μπλε και των Πορτοκαλί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ το ιατρικό προσωπικό του παιχνιδιού επενέβη άμεσα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Στάθης Σχίζας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο εκτός του χώρου του αγώνα, αποχωρώντας προσωρινά από τον στίβο μάχης. Ο Γιώργος Καράβας ενημέρωσε τους τηλεθεατές για τον τραυματισμό του παίκτη, λέγοντας: «Ο Στάθης δυστυχώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα. Είναι ήδη στην τέντα του γιατρού. Ας του ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Θα σας ενημερώσουμε για την πορεία της υγείας του». Ακολούθως, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Η παραγωγή με ενημέρωσε ότι ο Στάθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».
Η παίκτρια έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το πόδι της, τη στιγμή που αγωνιζόταν απέναντι στη Στέλλα Ανδρεάδου. Ο Γιώργος Καράβας μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν σταμάτησε τον αγώνα και τότε πολλοί από τους παίκτες έσπευσαν να βοηθήσουν τη Σταυρούλα Χρυσαειδή.
Ο παρουσιαστής ενημέρωσε πως η παίκτρια «γύρισε το πόδι της», ενώ στον στίβο μάχης βρέθηκε γιατρός της παραγωγής. Στη συνέχεια, η διαγωνιζόμενη της Πορτοκαλί ομάδας μεταφέρθηκε με φορείο στο ασθενοφόρο και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής. Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε η Σταυρούλα Χρυσαειδή εκφράζοντας την έντονη δυσφορία λόγω του τραυματισμού της.
Δείτε το βίντεο
Ένα ακόμη ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα για την πορτοκαλί ομάδα, καθώς και ο Στάθης Σχίζας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο παίκτης προσπάθησε να επιτύχει καλύτερο χρόνο από τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, προκειμένου να παραμείνει στην «κούρσα» της διεκδίκησης.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Στάθης Σχίζας υπέστη τραυματισμό στο πόδι του, με αποτέλεσμα να σταματήσει άμεσα και να καθίσει στο έδαφος. Συμπαίκτες του από τις ομάδες των Μπλε και των Πορτοκαλί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ το ιατρικό προσωπικό του παιχνιδιού επενέβη άμεσα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Στάθης Σχίζας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο εκτός του χώρου του αγώνα, αποχωρώντας προσωρινά από τον στίβο μάχης. Ο Γιώργος Καράβας ενημέρωσε τους τηλεθεατές για τον τραυματισμό του παίκτη, λέγοντας: «Ο Στάθης δυστυχώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα. Είναι ήδη στην τέντα του γιατρού. Ας του ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Θα σας ενημερώσουμε για την πορεία της υγείας του». Ακολούθως, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Η παραγωγή με ενημέρωσε ότι ο Στάθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα