Exathlon: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Στάθης Σχίζας μετά τον τραυματισμό του
Ο παίκτης τραυμάτισε το πόδι του, κατά τη διάρκεια του αγώνα
Με έναν τραυματισμό ήρθε αντιμέτωπος ο Στάθης Σχίζας, στο δεύτερο επεισόδιοτου ριάλιτι επιβίωσης Exathlon, που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ. Ο παίκτης ρίχτηκε στον στίβο μάχης για το αγώνισμα του μεταλλίο, καλούμενος να πραγματοποιήσει χρόνο καλύτερο από τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, προκειμένου να παραμείνει στην «κούρσα» της διεκδίκησης.
Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, σχεδόν αποδείχθηκε μοιραία για τον ίδιο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Στάθης Σχίζας υπέστη τραυματισμό στο πόδι του, που τον ανάγκασε να σταματήσει άμεσα και να καθίσει στο έδαφος. Οι συμπαίκτες του, τόσο από την ομάδα των Μπλε όσο και από αυτή των Πορτοκαλί, έσπευσαν να βρεθούν κοντά του, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση του ιατρικού προσωπικού του παιχνιδιού.
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Η παραγωγή με ενημέρωσε ότι ο Στάθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», δίνοντας συνέχεια στο αγώνισμα και κρατώντας τους τηλεθεατές ενήμερους για την κατάσταση του παίκτη.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο Στάθης Σχίζας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο εκτός του χώρου διεξαγωγής του αγώνα, αποχωρώντας προσωρινά από τον στίβο μάχης. Ο Γιώργος Καράβας, ενημέρωσε τους τηλεθεατές για τον τραυματισμό του παίκτη λέγοντας: «Ο Στάθης δυστυχώς δεν κατάφερε να τερματίσει στον αγώνα. Βρίσκεται ήδη στην τέντα του γιατρού. Ας του ευχηθούμε να γίνει γρήγορα καλά. Θα σας ενημερώσουμε για την πορεία της υγείας του».
