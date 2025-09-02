Γρηγόρης Μόργκαν για Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όταν πρωτοκοιταχτήκαμε, είδα το μέλλον μας μέσα στα μάτια σου»
Όλα όσα είδα στα μάτια σου τότε, είναι τώρα η ζωή μας, έγραψε σε άλλο σημείο της ανάρτησής του για την πρώτη τους επέτειο
Tην αγάπη του προς την Ευρυδίκη Βαλαβάνη εξέφρασε δημόσια ο Γρηγόρης Μόργκαν, με αφορμή την πρώτη επέτειο του γάμου τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πέρσι στα Χανιά, ενώ μόλις πριν από δύο μήνες απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.
Ο μουσικός, με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μερικές από τις αγαπημένες του στιγμές με τη σύζυγό του. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή του, εξέφρασε τα συναισθήματά του για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, από τη γνωριμία τους μέχρι σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Μόργκαν έγραψε: «Ένα ταξίδι στον χρόνο. Όταν πρωτοκοιταχτήκαμε, είδα το μέλλον μας μέσα στα μάτια σου. Ένα μέλλον γεμάτο αγάπη, χαρά και στιγμές που τότε έμοιαζαν σαν όνειρο. Και όμως… αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Από εκείνο το πρώτο βλέμμα, ξεκίνησε ένα ταξίδι που μας άλλαξε για πάντα. Ζήσαμε στιγμές αυθόρμητες και βαθιά αληθινές, γελάσαμε μέχρι δακρύων, ταξιδέψαμε, μοιραστήκαμε καλοκαίρια δίπλα στη θάλασσα, ώσπου ήρθε εκείνη η μέρα που είπαμε το μεγάλο "ναι" για μια ζωή. Και λίγο μετά, ήρθε το μεγαλύτερο θαύμα απ’ όλα: ο ερχομός του μωρού μας. Όλα όσα είδα στα μάτια σου τότε, είναι τώρα η ζωή μας. Σήμερα γιορτάζουμε διπλά — την επέτειό μας και τη γιορτή σου Ευρυδίκη. Χρόνια σου πολλά αγάπη μου. Για όλα όσα ζήσαμε και για όλα όσα έρχονται».
Δείτε την ανάρτησή του
