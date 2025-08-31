Η Γουίλιαμς επικεντρώνεται στην υπεράσπιση ανθρώπων που βρίσκονται υπό καθεστώς κηδεμονίας - Στα σχέδιά της περιοδείες και ομιλίες
Ελπίζει ότι αυτό θα βάλει τέλος σε αυτό που αποκαλεί κακοποίηση, δήλωσε ο δικηγόρος της πρώην παρουσιάστριας που κάνει αγώνα για την άρση της κηδεμονίας της
Αρνητική στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση είναι η Γουέντι Γουίλιαμς, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Page Six, αφού σύμφωνα με τον δικηγόρο της, το ενδιαφέρον της είναι στραμμένο στην υπεράσπιση ανθρώπων που βρίσκονται υπό καθεστώς κηδεμονίας, όπως και εκείνη.
Μιλώντας στο «Extra», ο γνωστός δικηγόρος της, Τζο Τακοπίνα, αποκάλυψε πως η Γουίλιαμς του μίλησε για την επιθυμία της να εκθέσει αυτό που θεωρεί «καταχρηστικό» σύστημα. «Είναι τόσο άδικο και πραγματικά αποκρουστικό», τόνισε. «Αυτό που μου είπε περισσότερες από μία φορές είναι, “Τζο, εύχομαι να μην ήμουν σε αυτή τη θέση… αλλά αν κάποιος πρέπει να είναι, καλύτερα να είμαι εγώ με μια δημόσια πλατφόρμα, ώστε να μπορέσω να εκθέσω το σύστημα”».
Ο Τακοπίνα πρόσθεσε ότι η 61χρονη πρώην παρουσιάστρια του είπε πως προτιμά να είναι εκείνη σε αυτήν τη θέση «παρά κάποιο άτομο που παγιδεύεται στη δίνη μιας φρικτής κατάστασης κηδεμονίας, από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Μου είπε πως αν επρόκειτο να είναι κάποιος, χαίρεται που είναι εκείνη, γιατί ελπίζει ότι αυτό θα βάλει τέλος σε αυτό που αποκαλεί κακοποίηση».
Φίλοι της συμφωνούν με αυτή την προοπτική, επιβεβαιώνοντας πως η Γουίλιαμς έχει εκφράσει ενδιαφέρον για περιοδεία με ομιλίες. «Είναι ακόμη μια ιδέα, αλλά πιστεύει ότι είναι σημαντικό. Θέλει ίσως να κάνει πάνελ και να μιλήσει για το πώς οι οικογένειες μπορούν να προστατευτούν από τις κηδεμονίες, για το πώς μπορείς να βγεις από αυτές και για όλα τα προειδοποιητικά σημάδια», ανέφερε πηγή. «Αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρει καλά να κάνει η Γουέντι, αυτό είναι να μιλάει. Θέλει να φέρει αυτό το ζήτημα στη σκηνή».
Ωστόσο, πρώτα η ίδια πρέπει να απελευθερωθεί από τη δική της κηδεμονία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα κυκλοφόρησε ρεπορτάζ που ανέφερε ότι πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως πάσχει από μετωποκροταφική άνοια και αφασία, κάτι που εκείνη αρνείται κατηγορηματικά. Ο δικηγόρος της μάλιστα δήλωσε πως θεωρεί ότι πρόκειται για ψευδές δημοσίευμα, στο οποίο «εμπλέκεται ξεκάθαρα ο κηδεμόνας της. Οι άνθρωποι μπορεί να το αποφεύγουν, να μην το λένε ανοιχτά. Αλλά κανείς δεν έχει δει ακόμα αυτή την έκθεση. Ούτε η Γουέντι, ούτε εμείς, ούτε οι δικηγόροι της κηδεμονίας της».
Η Γουίλιαμς θέλει να δώσει μάχη σε περίπτωση που χρειαστεί να πάει σε δίκη για να βγει από το καθεστώς αυτό. Ο δικηγόρος της εξήγησε ότι επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί μια ιατρική εξέταση «από ουδέτερο γιατρό», ώστε να κατατεθεί στο δικαστήριο. «Και τότε, ελπίζουμε οι δικηγόροι της κηδεμονίας να πιέσουν τον δικαστή να εκδώσει απόφαση. Αν είναι σωστή, τότε τέλος. Αν είναι λάθος, θα εμπλακώ σοβαρά γιατί θα χρειαστούμε ενόρκους να το κρίνουν», τόνισε.
Wendy Williams doesn’t want to return to TV as a host, but could go on speaking tour to expose ‘abusive’ guardianship system https://t.co/iGQ38jvqyY pic.twitter.com/SRwfmy41p6— Page Six (@PageSix) August 30, 2025
