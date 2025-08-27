Γκάφα σε εκπομπή της ΕΡΤ - Ο Γιώργος Μίνος μπέρδεψε τον Χρήστο Ζαφείρη με τον... Ζαφείρη Μελά
Γκάφα σε εκπομπή της ΕΡΤ - Ο Γιώργος Μίνος μπέρδεψε τον Χρήστο Ζαφείρη με τον... Ζαφείρη Μελά
Ο παρουσιαστής έκανε λόγο για... μεταγραφή του τραγουδιστή στον ΠΑΟΚ
Μία γκάφα σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής «Ο Κόσμος των Σπορ», όταν ο Γιώργος Μίνος μπέρδεψε τον Χρήστο Ζαφείρη με τον... Ζαφείρη Μελά.
Ο παίκτης που έγινε αντικείμενο λατρείας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ υπέγραψε τη μεταγραφή του την Τρίτη 26 Αυγούστου και ανήκει πλέον, και επίσημα στην ομάδα.
Όταν όμως, ήρθε η ώρα για τον παρουσιαστή να ανακοινώσει την είδηση, μπέρδεψε το όνομά του με εκείνο του γνωστού τραγουδιστή. «Από 1.1.2026, ο Ζαφείρης Μελάς θα είναι επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μίνος.
Δείτε το βίντεο
