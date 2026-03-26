Ανάκληση φιστικιών από τον ΕΦΕΤ, βρέθηκαν αφλατοξίνες
Είναι μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η περιφερειακή διεύθυνση Αττικής του φορέα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 & G2», προέβη σε δειγματοληψία του τροφίμου εμπορικής ονομασίας «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο-η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη» των 250 γρ. με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 26/2/2027 και αριθμό παρτίδας L260226.

Το προϊόν, εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ, όπου διαπιστώθηκε ότι περιέχει αφλατοξίνη Β1 και σύνολο αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις ψηλότερες από την προβλεπόμενες μέγιστες αποδεκτές συγκεντρώσεις και χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

Το προϊόν επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΕ, από την επιχείρηση «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», (ΞΗΡΟΚΑΡΠ), 4ο χλμ Αμφιλοχίας-Αγρινίου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεσα ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

