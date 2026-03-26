«Μονομερής και άδικη» η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, λέει η Τεχεράνη
Ως «μονομερή και άδικη» χαρακτηρίζει το Ιράν την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο προόδου εφόσον επικρατήσει «ρεαλισμός» στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αρχική απάντηση του Ιράν διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, ενώ υπογραμμίζεται ότι ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο προόδου εφόσον η Ουάσιγκτον επιδείξει «ρεαλισμό».

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος στο Reuters, η πρόταση «εξετάστηκε λεπτομερώς το βράδυ της Τετάρτης (25/3) από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και τον εκπρόσωπο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σχέδιο προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα περιορίσει τη δυνατότητά της να αμύνεται, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα ασαφές πλαίσιο άρσης των κυρώσεων.

«Συνοπτικά, η πρόταση υποδηλώνει ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει την ικανότητά του να υπερασπίζεται τον εαυτό του, με αντάλλαγμα ένα αόριστο σχέδιο για άρση των κυρώσεων», σημείωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να οδηγήσει σε επιτυχή συμφωνία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία για διαπραγματεύσεις και κανένα σχέδιο συνομιλιών δεν φαίνεται ρεαλιστικό σε αυτό το στάδιο», την ώρα που η Τουρκία και το Πακιστάν επιχειρούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση κοινού εδάφους μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ιράν παρέδωσε επίσημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσω διαμεσολαβητών, την απάντησή του στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ, όπως ανέφερε πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αναμένει πλέον την απάντηση της Ουάσιγκτον.

Οι πέντε βασικοί όροι της Τεχεράνης, όπως έχουν γίνει γνωστοί από χθες, περιλαμβάνουν:

- Τερματισμό των «επιθέσεων και των δολοφονιών»

- Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης

- Σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο

- Τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.

- Διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Ταυτόχρονα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες «εξαπάτηση» που αποσκοπεί στο να φανεί ειρηνική, να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές του πετρελαίου και να κερδίσει χρόνο για πιθανή νέα στρατιωτική δράση.
Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης