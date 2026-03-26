Όμιλος ΔΕΗ: Διαμορφώνει το νέο Powertech μοντέλο του, με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο
Με εκτεταμένες επενδύσεις σε οπτικές ίνες, data centers, διεθνείς διασυνδέσεις και ένα φιλόδοξο AI-first πρόγραμμα, εξελίσσεται σε έναν PowerTech οργανισμό ευρωπαϊκής εμβέλειας και τεράστιας δυναμικής
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας μετάβασης που μεταμορφώνει την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα. Δεν αποτελεί υπόσχεση για το μέλλον, είναι το παρόν. Ένα παρόν που απαιτεί υποδομές ικανές να υποστηρίξουν δεδομένα, υπολογιστική ισχύ και real-time εφαρμογές. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται σε έναν PowerTech οργανισμό ευρωπαϊκής εμβέλειας, υιοθετώντας ένα AI-first μοντέλο λειτουργίας όπου η ΤΝ δεν είναι απλώς τεχνολογία, αλλά θεμέλιο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, καινοτομεί και παράγει αξία.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ομίλου δεν ξεκινά από τις εφαρμογές, αλλά από το «έδαφος». Από τις υποδομές που απαιτούνται για μια οικονομία δεδομένων: οπτικές ίνες, διεθνείς συνδέσεις και μεγάλα κέντρα δεδομένων. Πάνω σε αυτές τις «λεωφόρους» αναπτύσσονται και λειτουργούν οι εφαρμογές ΤΝ, διαμορφώνοντας τον νέο ψηφιακό χάρτη της χώρας.
ΔΕΗ FiberGrid: Το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο δίκτυο στην Ελλάδα
Με τη FiberGrid, η ΔΕΗ έχει αναπτύξει μέσα σε σχεδόν τρία χρόνια ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα δίκτυα οπτικών ινών στην Ευρώπη. Η κάλυψη του δικτύου οπτικών ινών έχει φτάσει τα 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις –από 477.000 έναν χρόνο πριν– επιτυγχάνοντας τον φιλόδοξο στόχο που είχε τεθεί για την ανάπτυξή του και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκταση στα 3,8 εκατομμύρια έως το 2028.
Το FTTH δίκτυο της FiberGrid βασίζεται σε point-to-point αρχιτεκτονική, 100% οπτικής ίνας, με τεχνική δυνατότητα 10 Gbps, ενώ η ανάπτυξη συνδυάζει υπόγειες και εναέριες οδεύσεις. Η εναέρια ανάπτυξη, που αξιοποιεί τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές, μειώνει το κόστος εγκατάστασης, επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου και ελαχιστοποιεί την όχληση στις πόλεις. Παράλληλα, επειδή το δίκτυο είναι ορατό, οι φθορές εντοπίζονται και διορθώνονται πολύ πιο γρήγορα, εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα και ευελιξία για μελλοντικές επεκτάσεις.
