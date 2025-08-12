Ο Diddy κατέθεσε αγωγή 100 εκατ. δολαρίων κατά τηλεοπτικού δικτύου και δύο ατόμων για συκοφαντική δυσφήμηση
Ο Diddy κατέθεσε αγωγή 100 εκατ. δολαρίων κατά τηλεοπτικού δικτύου και δύο ατόμων για συκοφαντική δυσφήμηση
Κατασκεύασαν ψέματα για να πλουτίσουν, να καταστρέψουν τη φήμη του και να θέσουν σε κίνδυνο το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη, υποστηρίζει η νομική του ομάδα
Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά τηλεοπτικού δικτύου και δύο ατόμων κατέθεσε ο Diddy, ζητώντας αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 55χρονος ράπερ αναμένει την ανακοίνωση της ποινής του τον Οκτώβριο, έχοντας κριθεί ένοχος για δύο κατηγορίες σχετικά με μεταφορά προσώπων για ανήθικους σκοπούς.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Κομπς κατηγορεί τον Κόρτνεϊ Μπέρτζες, μάνατζερ που μετρά τρεις δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, τη δικηγόρο του, Αριέλ Μίτσελ, και την εταιρεία Nexstar Media Inc. ότι κατασκεύασαν και μετέδωσαν «εξωφρενικά ψέματα» σε βάρος του.
Η πλευρά του Diddy υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι «εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα ψευδή στοιχεία για να πλουτίσουν, να αποκτήσουν φήμη στα social media, να προωθήσουν τα brands τους, να καταστρέψουν τη φήμη του και να θέσουν σε κίνδυνο το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη», κατηγορώντας τους για «πυροδότηση μιας άνευ βάσης φημολογίας» και «δημιουργία μιντιακού πανικού» που διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο.
Η αγωγή στοχοποιεί και το κανάλι NewsNation, ιδιοκτησίας Nexstar Media Inc., υποστηρίζοντας ότι έδωσε στους Μπέρτζες και Μίτσελ «μια πλατφόρμα στα mainstream media για να δυσφημίσουν [τον Κομπς] προς όφελός τους».
«Ο Μπέρτζες ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε στην κατοχή του βίντεο που δείχνουν τον κ. Κομπς να εμπλέκεται σε σεξουαλική επίθεση διασήμων και ανηλίκων», αναφέρεται στην αγωγή. «Το NewsNation μετέδωσε και ενίσχυσε απερίσκεπτα τα ψέματά του σαν να ήταν αλήθεια, παρότι γνώριζε ότι πιθανότατα ήταν ψευδή».
Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι η Μίτσελ γνώριζε πως οι ισχυρισμοί του πελάτη της ήταν ψευδείς «ή, στην καλύτερη περίπτωση, ενήργησε με απόλυτη απερισκεψία». «Μαζί, οι Μπέρτζες, Μίτσελ και NewsNation προκάλεσαν βαθιά βλάβη στη φήμη και στην οικονομική υπόσταση του κ. Κομπς, καθώς και σοβαρή προκατάληψη εις βάρος του», σημειώνεται στο κείμενο της αγωγής.
Σύμφωνα με το NewsNation, ο Μπέρτζες κατέθεσε ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων στις 31 Οκτωβρίου, μετά από κλήση που έλαβε από πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στην εκπομπή Banfield του δικτύου με τη δικηγόρο του, ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει 11 USB stick που μπορεί να περιέχουν στοιχεία εναντίον του ράπερ.
Τον Ιούλιο, ο Diddy κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά ατόμων με σκοπό πορνεία, αλλά αθωώθηκε για τις σοβαρότερες κατηγορίες περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και sex trafficking. «Ο Κομπς δεν έχει κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν, το λέω εδώ και μήνες», είχε δηλώσει η δικηγόρος του, Τένι Γκεράγκος, μετά την ετυμηγορία. «Το λέγαμε σε κάθε αγωγή που κατατίθετο, και σήμερα αυτό αποδείχθηκε πως ήταν αλήθεια».
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Κομπς κατηγορεί τον Κόρτνεϊ Μπέρτζες, μάνατζερ που μετρά τρεις δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, τη δικηγόρο του, Αριέλ Μίτσελ, και την εταιρεία Nexstar Media Inc. ότι κατασκεύασαν και μετέδωσαν «εξωφρενικά ψέματα» σε βάρος του.
Η πλευρά του Diddy υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι «εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα ψευδή στοιχεία για να πλουτίσουν, να αποκτήσουν φήμη στα social media, να προωθήσουν τα brands τους, να καταστρέψουν τη φήμη του και να θέσουν σε κίνδυνο το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη», κατηγορώντας τους για «πυροδότηση μιας άνευ βάσης φημολογίας» και «δημιουργία μιντιακού πανικού» που διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο.
Η αγωγή στοχοποιεί και το κανάλι NewsNation, ιδιοκτησίας Nexstar Media Inc., υποστηρίζοντας ότι έδωσε στους Μπέρτζες και Μίτσελ «μια πλατφόρμα στα mainstream media για να δυσφημίσουν [τον Κομπς] προς όφελός τους».
'Diddy' Doubles Defamation Damages, Demands $100M in Fresh Legal Filing https://t.co/soyvHDuJrz— The Hollywood Reporter (@THR) August 12, 2025
Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι η Μίτσελ γνώριζε πως οι ισχυρισμοί του πελάτη της ήταν ψευδείς «ή, στην καλύτερη περίπτωση, ενήργησε με απόλυτη απερισκεψία». «Μαζί, οι Μπέρτζες, Μίτσελ και NewsNation προκάλεσαν βαθιά βλάβη στη φήμη και στην οικονομική υπόσταση του κ. Κομπς, καθώς και σοβαρή προκατάληψη εις βάρος του», σημειώνεται στο κείμενο της αγωγής.
Σύμφωνα με το NewsNation, ο Μπέρτζες κατέθεσε ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων στις 31 Οκτωβρίου, μετά από κλήση που έλαβε από πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στην εκπομπή Banfield του δικτύου με τη δικηγόρο του, ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει 11 USB stick που μπορεί να περιέχουν στοιχεία εναντίον του ράπερ.
Τον Ιούλιο, ο Diddy κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά ατόμων με σκοπό πορνεία, αλλά αθωώθηκε για τις σοβαρότερες κατηγορίες περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και sex trafficking. «Ο Κομπς δεν έχει κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν, το λέω εδώ και μήνες», είχε δηλώσει η δικηγόρος του, Τένι Γκεράγκος, μετά την ετυμηγορία. «Το λέγαμε σε κάθε αγωγή που κατατίθετο, και σήμερα αυτό αποδείχθηκε πως ήταν αλήθεια».
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα