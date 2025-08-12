Ο Diddy κατέθεσε αγωγή 100 εκατ. δολαρίων κατά τηλεοπτικού δικτύου και δύο ατόμων για συκοφαντική δυσφήμηση

Κατασκεύασαν ψέματα για να πλουτίσουν, να καταστρέψουν τη φήμη του και να θέσουν σε κίνδυνο το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη, υποστηρίζει η νομική του ομάδα