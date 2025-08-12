Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» - Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του
Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, γέμισες την καρδιά μου, αναφέρει ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής συνεχίζει την περιοδεία του, με τον πιο πρόσφατο σταθμό του να είναι η Αλβανία. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, έδωσε μάλιστα, ραντεβού στη γειτονική χώρα, για την επόμενη φορά.
«Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη. Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, γέμισες την καρδιά μου. Σε νιώθω στην ψυχή μου. Μέχρι την επόμενη φορά», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε βίντεο από τη συναυλία του
@escinfo
#fyp #viral_video #viralvideos #viralditiktok #greektiktok #greektiktok #postoftheday #tiktokgreece #greecetiktok #tiktokgreece🇬🇷 #viralphoto #viralgreece #mpes #mpesfypgamw #foureira #saranda #albania #albanian #albaniantiktok #tiktokalbania #greencoast #argyros #konstantinosargiros♬ πρωτότυπος ήχος - eurovision fan
@alketavejsiuofficial
With my fav greek singer @argiros_konstantinos In “Meet the Artist” Docu Series! Can’t wait to share his interview and Love for our country Albania! It was a spectacular night under the stars by the sea, that united hearts from Greece, Albania, and around the world in Saranda. For those who missed the magic at @mango_beach, it was truly unforgettable — and for those who can’t be at Green Coast tonight, here’s a little slice of it, captured simply on a mobile phone! Me këngëtarin tim të preferuar grek @argiros_konstantinos në serinë e ardhshme të Meet the Artist! Është shumë e bukur intervista e tij dhe dashuria për vendin tonë, Shqipërinë! Një natë spektakolare nën yje, buzë detit, që bashkoi zemrat nga Greqia, Shqipëria dhe mbarë bota në Sarandë. Për ata që humbën magjinë te @mango_beach, ishte me të vërtetë spektakolare — dhe për ata që nuk mund të jenë sonte në Green Coast, ja një copëz nga show, i kapur thjesht me telefonin tim. #fyp #viral_video #ftpシ゚ #fypシ゚viral🖤tiktok #alketavejsiu #MeetTheArtist #ClassMedia #InspireSuccess♬ original sound - ALKETA VEJSIU
