Πρωταθλήτρια Γερμανίας για 35η φορά στην ιστορία της η Μπάγερν Μονάχου, βίντεο

𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗨𝗡𝗗𝗘𝗦𝗟𝗜𝗚𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆 pic.twitter.com/V3pm0aRtcU — FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026

Η Μπάγερν Μονάχου έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σκοραρίσματος αφού μετά από 30 αγώνες έχει πετύχει 109 γκολ στη Bundesliga και συνεχίζει...Η Στουτγάρδη έκανε το... λάθος να προηγηθεί στο 21ο λεπτό με τον Φιούριχ, ύστερα από ασίστ του Ελ Καννούς και μετά ακολούθησε βαυαρικός μονόλογος. Από το 31' έως το 37' η φετινή... μηχανή των γκολ πέτυχε τρία γκολ.Ο Γκερέιρο ισοφάρισε μετά από ασίστ του Μουσιάλα (31'), ο Τζάκσον έδωσε το προβάδισμα (33') μετά από τελική πάσα του Ντίας και ο Ντέιβις έκανε το 3-1 (37') πριν βγει το ημίχρονο, έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Κολομβιανού άσου.Στο δεύτερο ημίχρονο, η πολυνίκης του γερμανικού πρωταθλήματος κατέβασε ρυθμό, με τον Χάρι Κέιν να βάζει το... θαυμαστικό κάνοντας το 4-1 και πετυχαίνοντας παράλληλα το 32ο προσωπικό του γκολ τη φετινή σεζόν στη Bundesliga και το 51ο σε 43 συμμετοχές συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Για τους φιλοξενούμενους κατάφερε να μειώσει σε 4-2 ο Αντρές στο 89ο λεπτό.