Πρωταθλήτρια Γερμανίας για 35η φορά στην ιστορία της η Μπάγερν Μονάχου
Πρωταθλήτρια Γερμανίας για 35η φορά στην ιστορία της η Μπάγερν Μονάχου, βίντεο
Η Μπάγερν κέρδισε 4-2 τη Στουτγάρδη στο Μόναχο και εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε
Πρωταθλήτρια Γερμανίας για 35η φορά στην ιστορία της στέφτηκε η Μπάγερν Μονάχου.
Οι Βαυαροί κέρδισαν με 4-2 τη Στουτγάρδη σ' αγώνα της 30ης ημέρας της Bundesliga και έχοντας πλέον 15 βαθμούς διαφορά από την 2η Ντόρτμουντ εξασφάλισε τον τίτλο ενώ απομένουν 4 παιχνίδια για το φινάλε.
Θυμίζουμε ότι η Μπάγερν Μονάχου είναι στα ημιτελικά του Champions League και εάν ξεπεράσει το εμπόδιο της Παρί Σεν Ζερμέν θα διεκδικήσει τον τίτλο με τα... αυτάκια.
Οι Βαυαροί κέρδισαν με 4-2 τη Στουτγάρδη σ' αγώνα της 30ης ημέρας της Bundesliga και έχοντας πλέον 15 βαθμούς διαφορά από την 2η Ντόρτμουντ εξασφάλισε τον τίτλο ενώ απομένουν 4 παιχνίδια για το φινάλε.
𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔.— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026
Not by chance but absolute dominance.
What a 𝗧𝗘𝗔𝗠! 🔥 pic.twitter.com/1CFyEnxSTw
Bayern Munich claim their 𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙚𝙚𝙣𝙩𝙝 Bundesliga title in the last 15 seasons 😳🏆 pic.twitter.com/EzUihxcHoK— LiveScore (@livescore) April 19, 2026
Θυμίζουμε ότι η Μπάγερν Μονάχου είναι στα ημιτελικά του Champions League και εάν ξεπεράσει το εμπόδιο της Παρί Σεν Ζερμέν θα διεκδικήσει τον τίτλο με τα... αυτάκια.
🏆 𝑫𝑬𝑼𝑻𝑺𝑪𝑯𝑬𝑹 𝑴𝑬𝑰𝑺𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟎𝟐𝟔 🔴⚪️— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026
For this badge, for these colours! ❤️🤍 pic.twitter.com/J5Xcn9gkFh
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗨𝗡𝗗𝗘𝗦𝗟𝗜𝗚𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆 pic.twitter.com/V3pm0aRtcU— FC Bayern (@FCBayernEN) April 19, 2026
Η Μπάγερν Μονάχου έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σκοραρίσματος αφού μετά από 30 αγώνες έχει πετύχει 109 γκολ στη Bundesliga και συνεχίζει...
Ο αγώνας
Η Στουτγάρδη έκανε το... λάθος να προηγηθεί στο 21ο λεπτό με τον Φιούριχ, ύστερα από ασίστ του Ελ Καννούς και μετά ακολούθησε βαυαρικός μονόλογος. Από το 31' έως το 37' η φετινή... μηχανή των γκολ πέτυχε τρία γκολ.
Ο Γκερέιρο ισοφάρισε μετά από ασίστ του Μουσιάλα (31'), ο Τζάκσον έδωσε το προβάδισμα (33') μετά από τελική πάσα του Ντίας και ο Ντέιβις έκανε το 3-1 (37') πριν βγει το ημίχρονο, έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Κολομβιανού άσου.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η πολυνίκης του γερμανικού πρωταθλήματος κατέβασε ρυθμό, με τον Χάρι Κέιν να βάζει το... θαυμαστικό κάνοντας το 4-1 και πετυχαίνοντας παράλληλα το 32ο προσωπικό του γκολ τη φετινή σεζόν στη Bundesliga και το 51ο σε 43 συμμετοχές συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Για τους φιλοξενούμενους κατάφερε να μειώσει σε 4-2 ο Αντρές στο 89ο λεπτό.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
