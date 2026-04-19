Τρεις συλλήψεις για το τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων
Μεταξύ των συλληφθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ιδιοκτήτης και ένας αναβάτης της μηχανής -  Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του ΚΑΤ η κοπέλα

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις σε σχέση με το τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου στη Λιοσίων, κατά το οποίο μία μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά μια 16χρονη ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε.

Οι Αρχές αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα που βρίσκονται στο σημείο και εντόπισαν τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης και ένας από τους δύο αναβάτης της μηχανής, ανέφερε η ΕΡΤ.

Εν τω μεταξύ, η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή,



Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή.

Το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Star από τη στιγμή του ατυχήματος δείχνει την ανήλικη να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα.



Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.
Σχετικά Άρθρα

