Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Νέο βιβλίο περιγράφει την «ιστορική άνοδο και την τραγική πτώση» της διάσημης τραγουδίστριας

Βιβλίο για την άνοδο και την πτώση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες με την υπογραφή του πρώην δημοσιογράφου και κριτικού μουσικής Τζεφ Γουάις. Ο Γουάις, που ως δημοσιογράφος σε ταμπλόιντ με έδρα το Λος Άντζελε κάλυπτε κάθε κίνηση της ποπ σταρ στα μέσα της δεκαετίας του 2000, στο βιβλίο του «Waiting for Britney Spears: A True Story, Allegedly» εξερευνά την «ιστορική άνοδο και την τραγική πτώση» της τραγουδίστριας.Σε 400 σελίδες, ο συγγραφέας «ακολουθεί τη Σπίαρς σε σούπερ κλαμπ στο Λας Βέγκας και καταδιώξεις με αυτοκίνητα στο Μαλιμπού, ακυρωμένους γάμους και οδυνηρές δικαστικές μάχες, μέχρι την καταστροφική εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV Video Music Awards το 2007» σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου.«Η ιστορία είναι χαοτική επειδή η ζωή της ήταν χαοτική», δήλωσε ο συγγραφέας. «Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν ήταν απλώς μία προσωπικότητα - ήταν μια εποχή. Και αυτό ήθελα να αποτυπώσω» πρόσθεσε. Η ιστορία ξεκινά σε ένα γυμναστήριο λυκείου στην παραλία Βένις στο Λος Άντζελες, όπου ο έφηβος Τζεφ Γουάις εντόπισε μια γοητευτική νεαρή τραγουδίστρια να γυρίζει το θρυλικό μουσικό βίντεο για το «Baby One More Time», το τραγούδι που την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο.Το βιβλίο που αφηγείται την εξέλιξη μια καλλιτέχνιδας από τη νεότητα στην ωριμότητα αποτυπώνει ζητήματα εμμονών, ηθικής και τη ζωή της τελευταίας μεγάλης ποπ σταρ» σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο MCD Books.Το «Waiting for Britney Spears: A True Story, Allegedly» κυκλοφορεί στις 10 Ιουνίου.