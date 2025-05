Eurovision 2025 - Ελλάδα: Η Κλαυδία πέρασε στον τελικό με την «Αστερομάτα»

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Οι χώρες που αποκλείστηκαν

Η εκπληκτική εμφάνιση της Κλαυδίας με την «Αστερομάτα»

Με μία εξαιρετική ερμηνεία και εντυπωσιακή σκηνική παρουσίαση, η Κλαυδία κατέκτησε τη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2025 , εξασφαλίζοντας την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 17 Μαΐου. Η νεαρή τραγουδίστρια εντυπωσίασε με την «», σε μία σκηνική παρουσίαση που εστίασε στην έννοια του αποχωρισμού και της πορείας προς το φως.Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, σε μία βραδιά γεμάτη αγωνία. Η Κλαυδία ξέσπασε σε κλάματα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η μεγάλη πρόκριση στον τελικό, ενώ η ομάδα της έσπευσε να την αγκαλιάσει, φανερά συγκινημένη από το αποτέλεσμα.1. Λιθουανία - Katarsis – Tavo akys2. Ισραήλ - Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise3. Αρμενία - Parg – Survivor4. Δανία - Sissal – Hallucination5. Αυστρία - JJ – Wasted Love6. Λουξεμβούργο - Λόρα Θορν – La poupée monte le son7. Φινλανδία - Έρικα Βίκμαν – Ich komme8. Λετονία - Tautumeitas – Bur man laimi9. Μάλτα - Μιριάνα Κόντε – Serving10. Ελλάδα - Κλαυδία – ΑστερομάταΑυστραλία - Go-Jo – Milkshake ManΜαυροβούνιο - Νίνα Ζίζιτς – DobrodošliΙρλανδία - Emmy – Laika PartyΓεωργία - Μάριαμ Σενγκέλια – FreedomΤσεχία - Adonxs – Kiss Kiss GoodbyeΣερβία - Princ – MilaΗ νεαρή τραγουδίστρια εμφανίστηκε 7η στη σειρά, αποσπώντας ένα δυνατό χειροκρότημα και συγκεντρώνοντας αποθεωτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με creative director τον Φωκά Ευαγγελινό, η σκηνική παρουσία απέδωσε με συγκίνηση και θεατρικότητα το κεντρικό θέμα του τραγουδιού. Το οπτικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε από αρτιότητα και συνέπεια, ενώ η ερμηνεία της ήταν εξαιρετική.Η σκηνική κίνηση της ερμηνεύτριας προς έναν βράχο συμβόλιζε την πύρινη διαδρομή κάθε ανθρώπου προς το φως, ενώ η παρουσία του δεύτερου ατόμου στη σκηνή, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στο σκηνικό, αποτύπωσαν τον αποχωρισμό που περιγράφει η «Αστερομάτα». Σε όλη σχεδόν την ερμηνεία της, η Κλαυδία φορούσε ένα μαύρο φόρεμα. Στο τέλος όμως, έσβησαν τα φώτα και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η Ελληνίδα τραγουδίστρια έβγαλε τα μαύρα και εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα κλέβοντας την παράσταση.Ο δεύτερος ημιτελικός μεταδόθηκε ζωντανά από τη Βασιλεία της Ελβετίας μέσω της ΕΡΤ1, ξεκινώντας στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Εκτός από τους διαγωνιζόμενους, στη σκηνή εμφανίστηκαν οι συμμετοχές της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που ανήκουν στους «Big 5», με απευθείας πρόκριση στον τελικό. Η ανακοίνωση των δέκα προκριθέντων έγινε με το νέο σύστημα παρουσίασης που δοκιμάστηκε στον πρώτο ημιτελικό: κάθε φορά παρουσιάστηκαν τρεις χώρες, με μόνο μία από αυτές να ανακοινώνεται τελικά ως προκριθείσα.Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή 26 χωρών. Εκτός από την Ελβετία (διοργανώτρια χώρα) και τις «Big 5», στον τελικό περνάνε οι δέκα χώρες του κάθε ημιτελικού.1. Αυστραλία – Go-Jo – Milkshake Man2. Μαυροβούνιο – Νίνα Ζίζιτς – Dobrodošli3. Ιρλανδία – Emmy – Laika Party4. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi5. Αρμενία – Parg – Survivor6. Αυστρία – JJ – Wasted Love7. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα8. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys9. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving10. Γεωργία – Μάριαμ Σενγκέλια – Freedom11. Δανία – Sissal – Hallucination12. Τσεχία – Adonxs – Kiss Kiss Goodbye13. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son14. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise15. Σερβία – Princ – Mila16. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme