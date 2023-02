View this post on Instagram

Πριν από τη Φερέιρα, ο τραγουδιστής της επιτυχίας «I Need You To Know» είχε περάσει από τρεις ακόμα γάμους, με την ηθοποιό Νταγιανάρα Τόρες, τη Τζένιφερ Λόπεζ και το μοντέλο, Σάννον ντι Λίμας.Ο Μαρκ Άντονι και η πρώην Μις Υφήλιος ήταν ένας από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια των '90ς.Οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης στις 9 Μαΐου του 2000, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τη γνωριμία τους.Απέκτησαν μαζί δύο γιους, τον Κρίστιαν Μάρκους και τον Ράιαν Αντριάν. Αν και όσοι τους γνώριζαν, πίστευαν ότι ο γάμος τους θα κρατήσει για πάντα, τελικά έληξε άδοξα μόλις δύο αργότερα, στις αρχές του 2002.Ωστόσο, οι μεγάλοι έρωτες συναντιούνται ξανά και λίγο καιρό μετά, οι δυο τους ξαναβρέθηκαν και γύρισαν ο ένας στον άλλο, πιο ερωτευμένοι από ποτέ.Στις 7 Δεκεμβρίου του 2002, αποφάσισαν να ανανεώσουν τους όρκους τους σε μια επίσημη τελετή, στον καθεδρικό ναό του Σαν Χουάν στο Πουέρτο Ρίκο.Τα προβλήματα όμως, συνεχίστηκαν για το ζευγάρι, με αποτέλεσμα να χωρίσουν ξανά έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2003. Τον Ιανουάριο του 2004, το μοντέλο υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ.Μάλιστα, φρόντισε να «ξεφορτωθεί» ακόμα και το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους και το άλλαξε με ένα ρολόι Cartier, επικαλυμμένο με διαμάντα.Αν κάποια σχέση του απασχόλησε περισσότερο τα media, σίγουρα ήταν αυτή με τη Λατίνα σταρ. Ο Μαρκ Άντονι και η Τζένιφερ Λόπεζ έγιναν ζευγάρι το 2004 και σχεδόν αμέσως, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.Οι δυο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τα δίδυμα, Έμ και Μαξ, στις 22 Φεβρουαρίου του 2008 και σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People, έφτασαν να πληρώσουν συνολικά 6 εκατ. δολάρια για τις πρώτες φωτογραφίες των μωρών.Το 2009, λίγο καιρό αφού αγόρασαν ένα μερίδιο στους Miami Dolphins, εντάχθηκαν στη λίστα των πιο διάσημων προσωπικοτήτων που έχουν μερίδιο στο κλαμπ. Στη λίστα αυτή, υπήρχαν κι άλλα διάσημα ονόματα όπως η Σερένα Ουίλιαμς και η Φέργκι.Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2011, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μαρκ Άντονι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με τη Λατίνα σταρ να υποβάλει αίτηση διαζυγίου από τον τραγουδιστή.Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2014 με τη Λόπεζ να αναλαμβάνει την επιμέλεια των δύο τους παιδιών. Ωστόσο, κρατούν καλές επαφές μέχρι και σήμερα και φροντίζουν να είναι και οι δύο παρόντες για τα παιδιά τους.Πρόκειται για τον πιο σύντομο γάμο του Μαρκ Άντονι. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 και παντρεύτηκε αμέσως, στις 11 Νοεμβρίου. Όσο γρήγορα μπήκε όμως, στη ζωή του η Σάννον ντι Λίμας, τόσο γρήγορα βγήκε κιόλας από αυτή.Λεπτομέρειες για τη σχέση τους δεν έγιναν γνωστές, αφού και οι δύο κρατούσαν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Τον Νοέμβριο του 2016 αποφάσισαν να χωρίσουν και έναν μήνα αργότερα, έκαναν γνωστά στον Τύπο τα σχέδιά τους. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 2017.Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν, έγραφαν: «Μετά από πολλή σκέψη, αποφασίσαμε αμοιβαία και φιλικά να τερματίσουμε τον 2χρονο γάμο μας. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαδικασίας και δεν θα γίνει κανένα περαιτέρω σχόλιο από κανέναν από εμάς, σχετικά με αυτό το προσωπικό θέμα».Shutterstock