Μαρκ Άντονι: Πρώην Μις Παραγουάη με... ανησυχίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη η 23χρονη που παντρεύτηκε

Εκτός από τα καλλιστεία, η Φερέιρα είναι ένα επιτυχημένο μοντέλο, που κέρδισε αμέσως την προσοχή όταν περπάτησε για τον σχεδιαστή Custo Barcelona στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης το 2018. Έκτοτε έχει εργαστεί για κορυφαίους σχεδιαστές όπως ο Tommy Hilfiger και ο Balmain και έχει εμφανιστεί σε περιοδικά όπως το Elle, το Harper's Bazaar και το Cosmopolitan.





Η Ferreira έδειξε επίσης τις μουσικές της ικανότητες στο ριάλιτι της Παραγουάης, Parodiando Paraguay, όπου παρωδούσε τη σούπερ σταρ της ποπ Taylor Swift τραγουδώντας την επιτυχία της "Shake It Off".

Η 23χρονη είναι επίσης μέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και υπέρμαχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τη φροντίδα της χώρας της και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015.

Η Φερέιρα είναι επίσης λάτρης της γυμναστικής και ασχολείται με δραστηριότητες όπως το snowboard, το σκι και την ποδηλασία, ενώ το τένις είναι το αγαπημένο της χόμπι.

Ο 53χρονος μουσικός και η 23χρονη πρώην διαγωνιζόμενη «Μις Υφήλιος», ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στο εστιατόριο Sexy Fish στο Μαϊάμι και η Φερέιρα δημοσίευσε στο Instagram της, μια φωτογραφία με το μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Ο τραγουδιστής του «I Need You To Know» έχει παντρευτεί συνολικά τέσσερις φορές, συμπεριλαμβανομένης αυτής με το νεαρό μοντέλο. Το 2000, ο Άντονι παντρεύτηκε με την ηθοποιό Νταγιανάρα Τόρες, με την οποία έχει δύο γιους. Μετά από τέσσερα χρόνια παντρεύτηκε την Τζένιφερ Λόπεζ, αποκτώντας τα δίδυμα Μαξ και Εμ. Στη συνέχεια, ο ακολούθησε ο γάμος με το μοντέλο Σάννον ντι Λίμας, το 2014. Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια μετά και οριστικοποίησε το διαζύγιο, το 2017.