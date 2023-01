Μαρκ Άντονι: Παντρεύτηκε ο τραγουδιστής με την 23χρονη Νάντια Φερέιρα - Κουμπάρος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ

Κλείσιμο

Ο τραγουδιστής του «I Need You To Know» έχει παντρευτεί συνολικά τέσσερις φορές, συμπεριλαμβανομένης αυτής με το νεαρό μοντέλο. Το 2000, ο Άντονι παντρεύτηκε με την ηθοποιό Νταγιανάρα Τόρες, με την οποία έχει δύο γιους. Μετά από τέσσερα χρόνια παντρεύτηκε την Τζένιφερ Λόπεζ, αποκτώντας τα δίδυμα Μαξ και Εμ. Στη συνέχεια, ο ακολούθησε ο γάμος με το μοντέλο Σάννον ντι Λίμας, το 2014. Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια μετά και οριστικοποίησε το διαζύγιο, το 2017.