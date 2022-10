Σαϊεντολογία: Στο φως τα άγνωστα μυστικά της θρησκείας του Χόλιγουντ

Κλείσιμο

Το αναπόφευκτο του θανάτου και της φθοράς της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και οι φόβοι, τα προβλήματα, ακόμη και η υπέρμετρη φιλοδοξία αποτελούν διαχρονικά ισχυρούς παράγοντες σύνδεσης του ανθρώπου με τις κάθε είδους θρησκείες. Και μπορεί για τους πολλούς τα θρησκευτικά πιστεύω να συνιστούν φιλοσοφία ή τρόπο ζωής, υπάρχουν όμως και αρκετοί που βρίσκουν στον χώρο αυτό τις ιδανικές συνθήκες για να κάνουν μπίζνες.Τη στιγμή λοιπόν που εδώ, στην Ελλάδα, έχει ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τη δράση του «θαυματοποιού» ιερέα Δημητρίου Λουπασάκη, μια άλλη γωνιά του κόσμου, το λαμπερό Χόλιγουντ, συνταράσσεται από τις αποκαλύψεις που αφορούν στη σαϊεντολογία, μια θρησκεία που συνδέεται στενά με τη ζωή πολλών διάσήμων από τον χώρο του θεάματος. Για την ακρίβεια, όπως αποκαλύπτει το πρώην ανώτερο στέλεχος της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας Μάικ Ράιντερ, μέσα από το νέο του βιβλίο με τίτλο «A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology», οι προσωπικές επιλογές αρκετών από αυτούς θα ήταν εντελώς διαφορετικές αν δεν είχαν ασπαστεί το συγκεκριμένο δόγμα το οποίο μάλιστα ωθούνται στο να στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις βάζοντας ενίοτε βαθιά το χέρι στην τσέπη.Οπως φαίνεται, οι διασημότητες βρίσκονταν στο στόχαστρο της σαϊεντολογίας από την εποχή της ίδρυσής της, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, από τον συγγραφέα Λαφαγιέρ Ρόναλντ Χάμπαρντ. «Αρχισε να βλέπει τους διασήμους ως μέσο για να κερδίσει δημοσιότητα και αποδοχή. Είχε ακόμη και μια λίστα με διασημότητες-στόχους που έπρεπε να μυήσει στη σαϊεντολογία προκειμένου να την κάνει δημοφιλή. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 δημιούργησε το Κέντρο Διασημοτήτων, μια οργάνωση της σαϊεντολογίας αφιερωμένη στη στρατολόγηση διασημοτήτων στο Χόλιγουντ», εξηγεί ο Ράιντερ προσθέτοντας ότι και ο σημερινός ηγέτης της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, Ντέιβιντ Μισκάβιτζ, ακολουθεί πιστά την ίδια τακτική.Σύμφωνα και με άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν ασπαστεί τη θρησκεία αλλά επέλεξαν να την εγκαταλείψουν, οι σαϊεντολόγοι στοχεύουν σε σταρ πρώτου μεγέθους που θεωρούν ότι είναι ευάλωτοι στις διδαχές τους και μπορούν να τους πείσουν ότι θα τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και δεν είναι λίγες οι φορές που τα έχουν καταφέρει.Οπως στην περίπτωση του Τζον Τραβόλτα, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παλαιότερους και πιο πιστούς υποστηρικτές της σαϊεντολογίας. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά ο δημοφιλής ηθοποιός πιστεύει ακράδαντα ότι οφείλει την επιτυχημένη καριέρα του στη θρησκεία του. Οταν προσκλήθηκε στην πρώτη συνάντηση, ήταν ένας νεαρός που προσπαθούσε απεγνωσμένα να διεισδύσει στον χώρο της υποκριτικής. Εκείνες τις ημέρες μάλιστα επρόκειτο να λάβει μέρος σε ακρόαση για ένα τηλεοπτικό σόου.Στη συνάντηση, λοιπόν, όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σταθούν όρθιοι και να πουν: «Θέλουμε τον Τζον Τραβόλτα για τον ρόλο». Στην επόμενη συνάντηση ο ηθοποιός ενημέρωσε ότι πήρε τελικά τον ρόλο, ο οποίος έμελλε να σταθεί αφορμή για να εκτοξευτεί η καριέρα του. Από τότε τάχθηκε ολοκληρωτικά στις υπηρεσίες της σαϊεντολογίας επιτρέποντάς της μάλιστα να διεισδύει σε πολύ προσωπικά του θέματα.Μάλιστα, ο Ράιντερ ήταν ο άνθρωπος στον οποίο ανατέθηκε να διαχειριστεί τις φήμες που κυκλοφορούσαν σχετικά με τις ερωτικές του προτιμήσεις. Γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του: «Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Τραβόλτα καταδιωκόταν από ιστορίες που σχετίζονταν με διάφορους υποτιθέμενους άνδρες εραστές του, συμπεριλαμβανομένων ενός από τους πρώην πιλότους του καθώς και ενός πορνοστάρ. Συναντήθηκα με τον Τζον και τον δικηγόρο του, Τζέι Λάβλι, για να βοηθήσουμε στη διαχείριση αυτών των καυτών θεμάτων. Το “National Enquirer” επικοινώνησε με τον Τραβόλτα και την Εκκλησία για απαντήσεις.Συνειδητοποιώντας την πιθανή ζημιά που μπορεί να έχει μια ιστορία γκέι σεξ για το τέλειο ζευγάρι της σαϊεντολογίας, του Τζον και της Κέλι, σκάψαμε βαθιά στις πηγές των ιστοριών και απειλήσαμε τα μέσα ενημέρωσης με μηνύσεις. Οι ιστορίες έκλεισαν και εγώ έγινα ένα έμπιστο άτομο στη ζωή του Τζον. Παρόμοιοι ισχυρισμοί συνέχισαν να εμφανίζονται όλα αυτά τα χρόνια και έχουν απορριφθεί από τον Τραβόλτα ή έχουν κλείσει».Και ο ίδιος προσθέτει με νόημα αναφερόμενος στο πόσο μεγάλη σημασία δίνει η σαϊεντολογία στη δημόσια εικόνα των μελών της: «Οι ισχυρισμοί για τους ομοφυλόφιλους είναι νάρκες για τη σαϊεντολογία. Μπορεί να ισχυρίζεται δημόσια ότι δεν είναι κατά των ομοφυλοφίλων, ωστόσο η απειλή μιας ιστορίας που περιγράφει έναν σαϊεντολόγο ως ομοφυλόφιλο θα προκαλούσε πανικό εσωτερικά, επειδή για έναν σαϊεντολόγο το να μη “θεραπευτεί” από την ομοφυλοφιλία θα έδειχνε ότι οι τεχνικές της θρησκείας δεν λειτουργούν».